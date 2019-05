Audio e testo di Crave di Madonna feat Swae Lee | un sexy groove per il terzo singolo da

Gli anni ’80 e la spensieratezza dell’amore ne Il Senso di Fiorella Mannoia (Audio e testo) : Tra le punte di groove più elevate di "Personale" (2019), Il Senso di Fiorella Mannoia trasforma il nostro device in una sala da ballo luminosa, stroboscopica e con la musica sparata ad alto volume. Il merito è delle atmosfere anni '80 create dai sintetizzatori, del beat sostenuto e dei riff elettronici che riescono a evocare i trascorsi della musica commerciale, sempre validi anche quando si parla di amore. Il Senso di Fiorella Mannoia, in ...

Siamo è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti dal 10 maggio dedicato alla moglie Marica Pellegrinelli (Audio e testo) : Arriva il nuovo singolo di Eros Ramazzotti. Si tratta di Siamo, prossimo estratto da Vita ce n'è e brano di lancio del tour internazionale che l'artista romano sta per intraprendere per il supporto del nuovo album che ha rilasciato nel mese di ottobre e dal quale ha già estratto la title track, In primo piano e Per le strade una canzone, in duetto con Luis Fonsi. L'artista ha anche partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo 2019 ...

La nuova versione di If You Love Somebody Set Them Free di Sting - l’inedita veste di una hit storica (Audio - testo e traduzione) : If You Love Somebody Set Them Free di Sting è oggi in rotazione radiofonica. Il brano non è esattamente un inedito, bensì è una versione rivisitata dell'omonimo singolo pubblicato nel 1985 e contenuto nell'album "The Dream Of The Blue Turtles" (1985), il primo disco solista di Sting. Se c'è una cosa che abbiamo imparato dallo storico bassista dei Police è che esiste sempre un'occasione buona per comporre, anche quando ci si sottopone a una TAC, ...

Estate al reggaeton con Vivere tutte le vite di Elisa feat. Carl Brave - Audio e testo del nuovo singolo : Vivere tutte le vite di Elisa feat. Carl Brave è il nuovo singolo da Diari aperti dopo il rilascio di Anche fragile. Rispetto alla versione originale, questa appena rilasciata si appoggia sulla collaborazione di Carl Brave che ne è anche il produttore. Il ritmo della nuova versione del brano è quello tipico dei grandi tormentoni estivi, dal sapore trascinante e vagamente hawaiiano grazie al quale abbiamo avuto occasione di conoscere una nuova ...

Il nuovo singolo di Gigi D’Alessio feat. Guè Pequeño a ritmo di reggae - Audio e testo di Quanto amore si dà : A qualche settimana dall'uscita del prossimo album, arriva il nuovo singolo di Gigi D'Alessio feat. Guè Pequeño. Quanto amore si dà batte la pista del reggae e si propone come candidato ai prossimi tormentoni estivi che, in queste settimane, stanno iniziando a invadere l'airplay radiofonico. Quanto amore si dà è quindi l'incontro di due mondi molto diversi e che si sono avvicinati grazie all'ultima partecipazione dei due artisti a The Voice ...

Audio - testo e traduzione di Black Star Dancing dei Noel Gallagher’s High Flying Birds - l’ex Oasis in un’inedita svolta disco : Dopo aver svelato la tracklist e la copertina del nuovo EP, Black Star Dancing dei Noel Gallagher's High Flying Birds è già un argomento che divide il pubblico. Il primo detrattore, in ordine di importanza, è proprio piccolo di casa Gallagher, quel Liam che poche ore dopo il lancio del singolo ha risposto con un lapidario "fu** off" dall'account Twitter. Parliamo di pubblico diviso perché ciò che scopriamo con questo nuovo materiale sonoro del ...

Audio - testo e traduzione di I rise di Madonna - il nuovo singolo che cita Emma González è un manifesto emozionante contro le armi : I rise di Madonna è il nuovo singolo promozionale estratto dall'album Madame X, rilasciato a sorpresa come extra rispetto all'apripista Medellín che ha fatto il suo debutto solo lo scorso aprile. Dopo quel cha cha cha portato anche sul palco dei Billboard Music Awards il primo maggio con Maluma con un trionfo di ologrammi, la popstar ha scelto di svelare un'altra faccia, più impegnata, della sua Madame X, l'alter ego con cui ha deciso di ...

Calipso è il nuovo singolo di Charlie Charles feat. Mahmood - Sfera Ebbasta e Fabri Fibra (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Charlie Charles è Calipso. Il produttore di Soldi è così tornato in radio a qualche mese dalla vittoria all'ultimo Festival di Sanremo e lo fa proprio con Mahmood, oltre a richiedere la presenza di Sfera Ebbasta e quella di Fabri Fibra. L'inizio della rotazione radiofonica è stato programmato per il 26 aprile, quindi a poco più di due mesi dal successo inaspettato di Soldi che ha portato Mahmood sul gradino più alto del ...

Audio e testo di Domenica di Coez - un brano che si interfaccia con gli anni ’80 con amara spensieratezza : Se la macchina del tempo fosse un pentagramma, un mix o una soluzione sonora, Domenica di Coez sarebbe un esempio. Quel riff suonato con quel sintetizzatore, quella parola che nella musica italiana ricorreva particolarmente negli anni '80 di Vasco Rossi e di Fabio Concato sono oltremodo presenti nel nuovo estratto dall'album "È sempre bello", l'ultima prova in studio del cantautore romano. La Domenica di Coez è quella spensierata, che non ti fa ...

Audio e testo di Come Va A Finire di Andrea Vigentini - un brano che sorride alla paura del domani : Come Va A Finire di Andrea Vigentini ci insegna che la paura non è la soluzione a tutto: è il sentimento umanoide che a volte può essere disturbante, ma altre volte diventa la benzina che ci fa aprire la porta per affrontare il mondo che vorremmo tanto lasciare fuori. Non è un mondo ostile, se lo vogliamo, e non ci resta che fare un bel respiro e uscire allo scoperto. Il cantautore ci offre un assaggio di quello che sarà il suo album d'esordio, ...

La desolazione e la frustrazione sono al centro di Spazzolino di Cannella (Audio e testo) : Spazzolino di Cannella arriva mentre sono ancora in corso i lavori sul primo album del cantautore romano. Piano, synth e timide percussioni accompagnano un testo che ci parla di tutto il vuoto che si crea quando la persona che amavamo è ormai lontana dalla nostra vita, e per questo l'ex finalista di Sanremo Giovani ha scelto di proporre un brano che avesse un taglio intimo, un qualcosa che ci regalasse 3 minuti di raccoglimento durante i quali ...

La brama di notorietà in Chi vuol essere milionario? di Clementino con Fabri Fibra - nuovo singolo da Tarantelle (Audio e testo) : Chi vuol essere milionario? di Clementino con Fabri Fibra è il nuovo singolo che farà parte di Tarantelle, prossimo album in studio del rapper partenopeo. Si tratta di un testo che ci mette di fronte alla realtà moderna, quella nella quale tutto sembra focalizzato al raggiungimento di una fama ridicola, quella nella quale si punta a guadagnare tanto e lavorare poco, mirando a una posizione di privilegio che - nella maggior parte dei casi - ...

Hai ragione papà è l’ammissione di colpa di Alvis : testo e Audio del nuovo singolo che anticipa l’album : Si intitola Hai ragione papà il nuovo singolo di Alvis, cantante della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo Mala noche e A un paio di passi dal cuore, Alvis pubblica oggi venerdì 19 aprile - un brano ispirato al rapporto con suo padre. Il cantante ripensa ad alcuni episodi del passato e ammette che suo padre aveva ragione in ogni sua affermazione. Una presa di coscienza responsabile per Alvis che sembra riconosce errori ...

Uno spaccato di vita ne La storia del mondo di Nek - nuovo singolo da Il mio gioco preferito (Audio e testo) : La storia del mondo di Nek è il nuovo singolo da Il mio gioco preferito. Il cantautore di Sassuolo è quindi pronto a tornare in radio a cominciare dal 19 aprile con quello che sarà il brano apripista del prossimo album in programma per il 10 maggio. Il testo di La storia del mondo mostra uno spaccato del passato e del presente, di piccoli momenti di vita ma anche di passi che hanno segnato intere generazioni. La musica del nuovo album sarà ...