ATP Roma | calendario | orari e guida tv degli Internazionali d' Italia

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : il romano vuole il successo per entrare fra i primi 30 del mondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

LIVE Berrettini-Bautista Agut - Semifinale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 6-4 6-2 - il romano vola in finale! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale del torneo ATP 250 di Monaco che mette di fronte Matteo Berrettini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Sebbene l’iberico sia leggermente sceso in classifica rispetto al suo momento migliore, parliamo sempre del numero 21 del mondo, con licenza di rientrare nei primi 20 in caso di vittoria del torneo. Berrettini, invece, cerca il nono successo consecutivo, cosa che lo ...

ATP Estoril - forfait di Fabio Fognini : stop precauzionale per Madrid e Roma : Fabio Fognini non sarà in campo nel 2° turno del " Millennium Estoril Open ", torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. L'azzurro ha infatti dichiarato forfait prima del ...

Tennis - ATP Budapest 2019 : il trionfo di Matteo Berrettini! Secondo titolo e best ranking per il romano : Matteo Berrettini si conferma uno specialista delle finali e conquista il torneo ATP di Budapest, il Secondo della carriera dopo quello della passata stagione a Gstaad. Continua, dunque, il momento magico del Tennis italiano che, una settimana dopo la vittoria di Fabio Fognini a Montecarlo, può festeggiare un altro importante successo. Berrettini ha sconfitto nell’ultimo atto il serbo Filip Krajinovic, numero 105 del mondo, in tre set con ...

LIVE Berrettini-Djere - Semifinale ATP Budapest 2019 in DIRETTA : 6-4 6-2 - finale e best ranking per il romano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Semifinale dell’ATP di Budapest (Ungheria) tra Matteo Berrettini e il serbo Laslo Djere. Sulla terra rossa ungherese il tennista romano va a caccia della seconda finale in carriera nel circuito, dopo quella fortuna a Gstaad (Svizzera) dell’anno passato, quando si impose contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, ottenendo il suo primo titolo. L’azzurro scenderà in campo nel ...

LIVE Berrettini-Djere - Semifinale ATP Budapest 2019 in DIRETTA : romano a caccia di finale e best ranking : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Semifinale dell’ATP di Budapest (Ungheria) tra Matteo Berrettini e il serbo Laslo Djere. Sulla terra rossa ungherese il tennista romano va a caccia della seconda finale in carriera nel circuito, dopo quella fortuna a Gstaad (Svizzera) dell’anno passato, quando si impose contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, ottenendo il suo primo titolo. L’azzurro scenderà in campo nel ...