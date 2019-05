ATP Madrid – Zverev crolla al terzo set | Tsitsipas solido ed in forma | il greco vola in

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Federer eliminato da Thiem - Djokovic in semifinale : , 8, Tsitsipas, GRE, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno , 2, Nadal, SPA, c. Wawrinka, SVI, non prima delle 21.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

ATP Madrid – Federer ko - che battaglia contro Thiem! Lo svizzero si arrende al terzo set : Roger Federer sconfitto nei quarti di finale dell’ATP di Madrid da Dominic Thiem: il tennista svizzero ko al terzo set Non si aspettava grandi risultati a Madrid Roger Federer e, probabilmente, l’eliminazione agli ottavi di finale ha confermato la sua previsione, ma chi credeva che lo svizzero fosse arrivato sulla terra rossa iberica quasi per prendere confidenza con la superficie si è sbagliato di grosso. Federer gioca contro Thiem il ...

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : forfait di Cilic - Djokovic in semifinale : , 8, Tsitsipas, GRE, non prima delle 19.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno , 2, Nadal, SPA, c. Wawrinka, SVI, non prima delle 21.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

ATP Madrid - Cilic dà forfait per intossicazione alimentare : Djokovic in semifinale : ATP Madrid, Marin Cilic si è ritirato dal torneo spagnolo permettendo a Djokovic di volare in semifinale senza giocare ATP Madrid, Novak Djokovic vola in semifinale senza neanche scendere in campo. Il tennista serbo ha usufruito del forfait di Marin Cilic, che sarebbe dovuto essere il suo avversario odierno ma si è ritirato a causa di un’intossicazione alimentare. Il croato dunque ha dato forfait quest’oggi, permettendo a ...

ATP Madrid - Rafa Nadal quanto basta. Domani c'è Wawrinka! : C'è un unico rischio - molto relativo in realtà - nella serata del numero 2 del mondo: sul 2-1 in suo favore Tiafoe vede l'unica palla break della sua partita, ma lo spagnolo fa buona guardia e ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati degli ottavi di finale (9 maggio). Avanti tutti i big - fuori Fabio Fognini e Kei Nishikori : Si sono disputati oggi a Madrid gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Tennis: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini ...

ATP Madrid – Nadal batte Tiafoe : il maiorchino vola ai quarti di finale in due set : Rafa Nadal accede ai quarti di finale dell’ATP di Madrid: il tennista maiorchino supera lo statunitense Francese Tiafoe in due set Non è al meglio per un virus che lo ha colpito prima dell’inizio del torneo, ma Rafa Nadal sulla terra rossa detta legge. Il tennista maiorchino, numero 2 della classifica mondiale maschile, ha superato Frances Tiafoe negli ottavi di finale dell’ATP di Madrid. Nadal si è imposto in 1 ora e 35 minuti, ...

ATP Madrid – Zverev in rimonta ai quarti : Hurkacz si arrende al terzo set : Alexander Zverev accede ai quarti di finale dell’ATP di Madrid: il talentino tedesco si impone in rimonta su Hurkacz al terzo set Alexander Zverev accede a fatica ai quarti di finale dell’ATP di Madrid. Il tennista tedesco, numero 4 del ranking mondiale maschile, ha superato il polacco Hubert Hurkacz, numero 52 della classifica ATP, dopo 2 ore e 11 minuti di match. Zverev si è imposto in rimonta dopo aver perso 6-3 il primo set, vincendo i ...

ATP Madrid – Tsitsipas supera Verdasco : il greco accede ai quarti di finale : Stefanos Tsitsipas accede ai quarti di finale dell’ATP di Madrid: il tennista greco supera in due set lo spagnolo Fernando Ferdasco Bastano 1 ora e 26 minuti a Stefanos Tsitsipas per accedere ai quarti di finale dell’ATP di Madrid. Il tennista greco, numero 9 al mondo e fresco vincitore sulla terra rossa di Estoril, avanza ai quarti di finale del torneo spagnolo battendo l’idolo di casa, Fernando Ferdasco. Tsitsipas si è imposto in due ...

ATP Madrid – Federer - che fatica questa terra rossa : per battere Monfils serve il tie-break del terzo set : Roger Federer accede ai quarti di finale dell’ATP di Madrid: il tennista svizzero supera Gael Monfils al tie-break del terzo set Roger Federer stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP di Madrid. Il tennista svizzero, al ritorno sulla terra rossa dopo diversi anni di assenza, si è dovuto sudare l’accesso al turno successivo del torneo spagnolo. Gael Monfils si è dimostrato un osso duro per oltre 2 ore di partita. Federer ha iniziato ...

ATP Madrid – Stan Wawrinka ai quarti di finale : lo svizzero stende Nishikori e aspetta Nadal : Stan Wawrinka stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP di Madrid: il tennista svizzero batte Nishikori in due set e attende il vincitore di Tiafoe-Nadal Dopo 1 ora e 37 minuti di match, Stan Wawrinka avanza ai quarti di finale dell’ATP di Madrid. Il tennista svizzero, numero 34 del ranking mondiale maschile, ha battuto Kei Nishikori in due set, conclusi con il punteggio di 3-6 / 6-7 (3-7 al tie-break), dimostrando un buono stato di ...

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Djokovic batte Chardy e vola ai quarti : Si va al tie-break, dove a spuntarla è il numero 1 del mondo, che chiude in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Nole si giocherà venerdì un posto in semifinale con il croato Marin Cilic , testa di ...

ATP 1000 Madrid : Fognini eliminato agli ottavi - vince Thiem 6-4 - 7-5 : Fognini-Thiem, la cronaca Il livello di gioco è altissimo fin dai primi scambi, con l'austriaco che all'inizio non sbaglia praticamente nulla e si va a prendere il primo break del match nel terzo ...

ATP Madrid : Djokovic batte Chardy - Fognini fermato da Thiem : ATP Madrid, Fabio Fognini ha perso contro Thiem agli ottavi di finale: vittorioso anche Djokovic contro Chardy ATP Madrid, Fabio Fognini si è infranto sul muro Thiem. L’austriaco ha vinto l’incontro valido per gli ottavi di finale con il punteggio di 6-4 7-5, una gara equilibrata nella quale hanno fatto la differenza i break ottenuti da Thiem. Fognini è parso in discreta forma in vista degli Internazionali d’Italia, ...