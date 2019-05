ATP 1000 Madrid | i risultati di oggi | Federer eliminato da Thiem | Djokovic in semifinale

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : forfait di Cilic - Djokovic in semifinale : , 8, Tsitsipas, GRE, non prima delle 19.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno , 2, Nadal, SPA, c. Wawrinka, SVI, non prima delle 21.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati degli ottavi di finale (9 maggio). Avanti tutti i big - fuori Fabio Fognini e Kei Nishikori : Si sono disputati oggi a Madrid gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Tennis: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini ...

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Djokovic batte Chardy e vola ai quarti : Si va al tie-break, dove a spuntarla è il numero 1 del mondo, che chiude in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Nole si giocherà venerdì un posto in semifinale con il croato Marin Cilic , testa di ...

ATP 1000 Madrid : Fognini eliminato agli ottavi - vince Thiem 6-4 - 7-5 : Fognini-Thiem, la cronaca Il livello di gioco è altissimo fin dai primi scambi, con l'austriaco che all'inizio non sbaglia praticamente nulla e si va a prendere il primo break del match nel terzo ...

ATP 1000 Madrid - Monfils show : il passante no-look è geniale - Fucsovics beffato. VIDEO : Se da una parte gli infortuni ne hanno condizionato la carriera, dall'altra parte l'esplosività rappresenta uno dei punti di forza di Gael Monfils . Impegnato al Madrid Open ed attualmente numero 18 ...

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Nadal agli ottavi. Eliminato Del Potro : Nadal se la vedrà agli ottavi con lo statunitense Frances Tiafoe , numero 37 del mondo. Del Potro, ritorno con sconfitta Ritorno con sconfitta per Juan Martin Del Potro , numero 8 del ranking e ...

ATP 1000 Madrid : Fognini batte Millman 6-2 - 6-2 e vola agli ottavi : Fognini-Millman, la cronaca L'azzurro comincia bene e strappa il servizio al rivale nel suo turno inaugurale di battuta, gestisce bene la battuta e poi bissa il break nel settimo game, archiviando ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di oggi (7 maggio). Completato il primo turno - iniziati i sedicesimi : Giornata ricca di incontri a Madrid per quanto concerne il torneo ATP Masters 1000 di Tennis: si è Completato il primo turno (12 incontri) e sono iniziati i sedicesimi (4 match), che si completeranno nella giornata di domani. Resta in gara per l’Italia il solo Fabio Fognini, dato che Marco Cecchinato è stato eliminato. Tra i big avanti anche Roger Federer e Novak Djokovic, che sono già agli ottavi assieme all’austriaco Dominic Thiem, ...

ATP 1000 Madrid : Fognini al 2° turno - Cecchinato eliminato da Schwartzman : Cecchinato-Schwartzman, la cronaca Primo set senza storia, con Cecchinato in grande difficoltà e l'argentino a cui riesce tutto, come dimostra il parziale portato a casa 6-0 in appena 20' di gioco .

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Djokovic al 3° turno - Fritz ko 6-4 - 6-2 : Diretta del match su Sky Sport Arena non prima delle ore 20 I principali risultati de 1° turno Stan Wawrinka, SVI, c. Pierre-Hugues Herbert, FRA, 6-2, 6-3 Marton Fucsovics, UNG, c. David Goffin, BEL, ...

ATP 1000 Madrid - Cecchinato eliminato al 1° turno da Schwartzman : Fognini in campo con Edmund, diretta Sky Sport Uno, In campo in questo momento anche Fabio Fognini . Il ligure, numero 12 del ranking mondiale e decima testa di serie, esordisce contro il britannico ...

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Seppi eliminato al 1° turno da Monfils : Andreas Seppi è stato eliminato al 1° turno al Madrid Open , quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il 35enne di Caldaro, ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : Auger-Aliassime si regala Nadal - Struff elimina Kyrgios : Soltanto due incontri oggi nella giornata inaugurale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: cade subito una testa eccellente, quella di Nick Kyrgios. L’australiano, certamente non un drago sulla terra battuta, viene però eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff in poco più di un’ora con lo score di 7-6 (4) 6-4, col teutonico che al secondo turno attende ora il vincente tra il croato Marin Cilic, numero 9 del seeding, ed un ...

ATP 1000 Madrid - il sorteggio del tabellone maschile : avvio difficile per Fognini : Il sorteggio ha posizionato il 37enne fuoriclasse di Basilea nella parte alta del tabellone, quella presidiata dal serbo numero 1 del mondo, con possibile incrocio nei quarti con Dominic Thiem , ...