Atletica – Mondiali di staffette | le sensazioni del dt La Torre alla vigilia dell’esordio

Atletica - Mondiali staffette 2019 : Filippo Tortu guida la 4×100 - inizia la stagione della consacrazione : Filippo Tortu è pronto per fare il proprio esordio stagionale all’aperto, il nostro velocista di punta sarà impegnato ai Mondiali di staffette che andranno in scena nel weekend a Yokohama (Giappone): le World Relays rappresentano subito un banco di prova interessante per il brianzolo che sarà chiamato a trascinare la nostra 4×100 verso la qualificazione ai Mondiali di Doha. Il primo italiano capace di scendere sotto i dieci secondi ...

Atletica – Il conto alla rovescia sta per terminare : -2 giorni ai Mondiali delle staffette : Atletica, Mondiali di staffette: -2 giorni alle World Relays 2019 di Yokohama Una prima visita allo stadio di Yokohama, per adesso da fuori, in attesa di correre sabato nelle batterie delle IAAF World Relays 2019. Concentrazione al massimo e grande convinzione per gli azzurri delle staffette: il countdown segna meno 2 e dopo la prima parte di raduno svolta nell’hinterland di Tokyo, il gruppo dei 29 sprinter e quattrocentisti si è spostato ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : il regolamento completo. In palio i pass per i Mondiali di Doha : Nel weekend dell’11-12 maggio si disputeranno i Mondiali 2019 di staffette, la rassegna iridata riservata a queste specialità apre ufficialmente la stagione all’aperto di Atletica leggera che in realtà è incominciata qualche giorno fa con la Diamond League. A Yokohama (Giappone) vedremo all’opera diversi big internazionali, prevista la partecipazione di ben 790 atleti in rappresentanza di 47 squadre nazionali che si ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Attesa per la nuova 4×400 olimpica : L’Italia vuole essere protagonista ai Mondiali di staffette 2019 che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio, le World Relays andranno in scena nella metropoli nipponica non così lontana da Tokyo dove tra poco più di un anno si svolgeranno le Olimpiadi 2020. La nostra Nazionale si presenterà al via delle staffette olimpiche: 4×100 e 4×400 per entrambi i sessi oltre alla grande novità della ...

Atletica - Gianmarco Tamberi traccia la direzione verso il Golden Gala di Roma : “La gara più importante prima dei Mondiali - vi farò divertire” : L’entusiasmo per l’avvicinarsi del Golden Gala di Roma, quarta tappa della IAAF Diamond League 2019 in programma giovedì 6 giugno, continua a crescere e uno degli uomini più attesi sarà sicuramente Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle). Il fuoriclasse azzurro, reduce dal titolo europeo indoor di Glasgow nel salto in alto, ha parlato attraverso il sito ufficiale della FIDAL dopo aver chiuso un periodo di allenamento a Cipro durato ben tre ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Mondiali di staffette 2019 andranno in scena a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. La stagione all’aperto di Atletica leggera entra nel vivo con le World Relays, la rassegna iridata dedicata a queste specialità che saranno assolute protagoniste all’International Stadium della metropoli nipponica, non così lontano da Tokyo dove tra poco di un anno si disputeranno le Olimpiadi 2020. Saranno protagoniste svariate ...

Atletica : Tortu e Aceti ai Mondiali di staffetta che qualificano per Doha : Meno una settimana ai World Relays, i Mondiali di staffette in programma Yokohama, in Giappone, che mettono in palio anche la qualificazione ai Mondiali di Doha. Ci sono Filippo Tortu e Vladimir Aceti.

Atletica – Diamond League : otto migliori prestazioni mondiali a Doha - brilla Caster Semenya : Atletica, Diamond League: avvio con 8 mondiali stagionali a Doha Prima tappa della IAAF Diamond League a Doha, in Qatar, con otto migliori prestazioni mondiali stagionali e un paio di risultati copertina nello stadio che in autunno ospiterà la rassegna iridata. Su tutti il 19.99 (+1.3) del campione del mondo dei 200 metri Ramil Guliyev con una grande fase lanciata dopo una curva da rivedere e il 70,56 (WL) dello svedese Daniel Stahl nel ...

Atletica - Diamond League Doha 2019 : l’ultima recita di Caster Semenya - sfilza di mondiali stagionali. Vallortigara e Pedroso sottotono : Al Khalifa International Stadium di Doha (Qatar) è andata in scena la prima tappa della Diamond League 2019, il massimo circuito itinerante di Atletica leggera giunto alla decima edizione. In questo stesso impianto si disputeranno i mondiali a inizio autunno. Tutti i riflettori erano puntati su Caster Semenya dopo la sentenza emessa due giorni fa dal TAS che vieta alle atlete con iperandrogenismo di poter partecipare alle gare femminili: la ...

Atletica - Diamond League 2019 : si parte a Doha. Obiri - Braz - Crouser e tante stelle verso i Mondiali. Italia con Vallortigara e Pedroso : Venerdì 3 maggio si disputerà la prima tappa della Diamond League 2019, il massimo circuito itinerante di Atletica leggera giunto alla decima edizione. Si parte da Doha (Qatar), proprio in quel Khalifa International Stadium da 48mila posti che tra fine settembre e inizio ottobre ospiterà i Mondiali: alcuni atleti avranno così l’occasione di testate l’impianto dove verranno assegnate le medaglie iridate tra cinque mesi. Ricordiamo che ...

Atletica - Doha : l'aperitivo dei mondiali. La Diamond League live su Sky Sport Uno : ... telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini, il caso di Caster Semenya , la mezzofondista sudafricana affetta da iperandroginismo e che ha visto respingere dalla Corte Arbitrale dello Sport il ...

Atletica - Diamond League 2019 : stagione di fuoco - i campioni tornano in pista verso i Mondiali : La Diamond League 2019 di Atletica leggera scatterà venerdì 3 maggio con la prima tappa prevista a Doha (Qatar), nello stesso Stadio che ospiterà i Mondiali a fine settembre. Il massimo circuito itinerante di Atletica leggera prevede dodici appuntamenti tra maggio e agosto, ogni tappa prevede tra 13 e 15 gare: si viaggia tra Cina, Svezia, Norvegia, Marocco, USA, Svizzera, Montecarlo, Gran Bretagna, Francia e Italia con il Golden Gala Pietro ...

Atletica - Daniele Meucci in luce alla Maratona di Amburgo : 2h12 per il toscano e minimo per i Mondiali : Daniele Meucci è tornato in gara alla Maratona di Amburgo, a tre settimane di distanza dal ritiro di Roma (aveva percorso 33 km nella Capitale ma si era dovuto arrendere per dei problemi fisici). L’allievo di Daniele Caimmi ha completato la 42 km per le strade tedesche con il tempo di 2h12:00 chiudendo al quindicesimo posto (secondo europeo, meglio di lui ha fatto solo il turco Mert Girmalegesse in 2h11:07). Il toscano, passato alla mezza ...