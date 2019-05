Atletica – Domani al via le World Relays | 20 azzurri in pista ai Mondiali di staffette di

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019)di20ina Yokohama Andranno tutti in garaintorno all’ora di pranzo (nella serata giapponese), i 20che affronteranno il turno d’esordio delledi Yokohama. Le prime a farlo saranno le ragazze della 4×400 (nell’ordine: Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Elisabetta Vandi, Chiara Bazzoni), attese ad un compito per nulla scontato. Tre le batterie in programma, con due ammissioni dirette e due ripescaggi per la finale di domenica: l’Italia affronterà la seconda batteria (ore 12:16, corsia sette), insieme a Francia, Germania, Stati Uniti, Giappone, Cile e Olanda. Con le americane che appaiono fuori dalla portata, la lotta per la seconda piazza che qualifica alla finale sarà verosimilmente tutta europea tra tedesche, francesi e le azzurre (con l’Olanda che potrebbe aggiungersi al ...

