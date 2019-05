Atalanta Genoa formazioni probabili | emergenza difensiva per Gasperini

Atalanta-Genoa - scontro cruciale : la gara in esclusiva su Sky : La gara che apre la 36esima giornata di Serie A vedrà sfidarsi due squadre che sono ancora in lotta per conquistare due obiettivi fondamentali: il Genoa, che non ha ancora conquistato la salvezza matematica, sarà ospite in casa dell’Atalanta, vera sorpresa di questa stagione e pienamente concentrata a mantenere il quarto posto che le consentirebbe […] L'articolo Atalanta-Genoa, scontro cruciale: la gara in esclusiva su Sky è stato ...

Probabili formazioni di Atalanta-Genoa : Obiettivi diversi ma posta in palio altissima per entrambe: Atalanta e Genoa si sfideranno sabato 11 maggio alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia nel primo anticipo della 36giornata di Serie A.

Quote Serie A - Atalanta favorita con il Genoa per il passo Champions decisivo. Lotta salvezza : l’Empoli rischia con la Sampdoria : Con la vittoria sulla Lazio, l’Atalanta ha fatto un ulteriore passo avanti verso il sogno Champions League e ora, nel match casalingo con il Genoa, potrebbe compiere quello decisivo. Il quarto posto va difeso da Milan e Roma, distanti 3 punti, la vittoria è dunque obbligatoria e, secondo gli analisti di Sisal Matchpoint, molto probabile, i nerazzurri di Gasperini sono infatti favoriti a 1.42. Il Genoa è reduce dal pareggio con la Roma ed è ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Genoa? Gara decisiva per l'Europa League» : BERGAMO - Il prossimo scontro può significare una stagione, che comunque vada resterà impressa nel cuore dei tifosi dell' Atalanta : gli uomini di Gasperini non possono concedersi passi falsi contro ...

Atalanta-Genoa - Gasperini : 'Vietato pensare alla Lazio. C'è treno Champions da prendere' : "L'Atalanta è un'isola felice, in giro vedo tanta scontentezza. L'entusiasmo che c'è a Bergamo è unico: in tanti, invece, avrebbero voluto fare molto di più. Ma non abbiamo ancora ottenuto nulla". ...

Atalanta - Genoa : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Sabato 11 maggio alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita. La presentazione del match QUI Atalanta - I padroni ...

Genoa - Biraschi : “L’Atalanta è la squadra peggiore che potessimo incontrare” : Calendario tutt’altro che semplice per il Genoa, che dopo aver ospitato la Roma domenica scorsa, sabato dovrà andare in casa di un’Atalanta lanciatissima verso la conquista di una storia qualificazione in Champions League. Ha parlato della sfida il difensore rossoblu Davide Biraschi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “E’ la squadra peggiore che potessimo incontrare in questo frangente, spesso però abbiamo fatto ...

Genoa - contro l'Atalanta sfida chiave. Sabato servono punti salvezza : Prandelli non si fida di Cagliari e Fiorentina, le ultime due avversarie della stagione per il Genoa, e chiede ai suoi di fare risultato a Reggio Emilia, a casa Gasp, che alla penultima affronterà l'...

La Roma non passa a Genoa. L'Atalanta batte la lazio e 'vede' la Champions : In una giornata dai molti verdetti, ultimo dei quali la certezza del secondo posto per il Napoli grazie al 2 a 1 in rimonta sul Cagliari con gol partita di Insigne, e L'Atalanta che sbanca: il 3 a 1 ...

Lotta salvezza : Empoli - calendario difficile. Genoa - ostacolo Atalanta : Quando mancano soltanto tre giornate alla fine del campionato di Serie A - considerando anche il posticipo di oggi tra Napoli e Cagliari e il "Monday Night" tra Milan e Bologna - la Lotta per la ...

Striscione ironico dei tifosi del Genoa “Come gioca bene l’Atalanta” : Continua la contestazione di tifosi del Genoa nei confronti del presidente Preziosi. ironico Striscione comparso durante la gara contro la Roma (0-0 all’intervallo): ‘belin come gioca bene l’Atalanta‘, chiaro riferimento alla buonuscita che Preziosi diede 3 anni fa all’allora tecnico Gasperini. Da quel momento, mentre Gasperini faceva le fortune dell’Atalanta, sono iniziati secondo i tifosi i guai del ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Tiferò Genoa come sempre - stavolta un po' di più» : LAZIO-Atalanta 1-3: LA CRONACA CONSAPEVOLEZZA - "Qual è stato il momento in cui abbiamo pensato che eravamo da Champions? Abbiamo cominciato a crederci dopo un inizio difficile di campionato, il ...

Atalanta - al Mapei Stadium di Reggio Emilia le sfide contro Genoa e Sassuolo : L'Atalanta giocherà le ultime due partite di Serie A al Mapei Stadium per consentire i lavori di ammodernamento dello stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Lo stadio di Reggio Emilia ha già ...

Serie A - ufficiale la variazione del match Torino-Juve : lo stadio scelto per Atalanta-Genoa e Atalanta-Sassuolo : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, attraverso un comunicato la Lega Serie A ha confermato di aver anticipato il derby di campionato tra Torino e Juventus dopo le continue lamentele del club granata. La gara era inizialmente prevista per il 70° anniversario della tragedia di Superga che colpì la mitica squadra granata degli anni Quaranta. Venerdì 3 maggio 2019 ore 20.30 JUVENTUS – TORINO (anziché sabato 4 maggio ...