Atalanta | Gasperini | noi isola felice

Atalanta - Gasperini : 'Entusiasmo unico - siamo un'isola felice' : 'L'Atalanta è un'isola felice, in giro vedo tanta scontentezza. L'Entusiasmo che c'è a Bergamo è unico: in tanti, invece, avrebbero voluto fare molto di più. Ma non abbiamo ancora ottenuto nulla'. ...

Atalanta - Percassi : 'Gasperini con noi a vita. Cedere i big? Rifiutata ogni offerta' : Resterà all'Atalanta a vita , per sempre", ha spiegato a La Gazzetta dello Sport. "L'ho già detto tante volte - ha aggiunto, smentendo le indiscrezioni sul possibile interesse del Milan per l'...

Atalanta - Percassi : "Gasperini a vita - non venderemo i nostri talenti" : Le voci di mercato attorno a Gasperini non spaventano l'Atalanta. "Siamo fortunati che sia il nostro tecnico - ha spiegato Antonio Percassi -. Gasperini a vita all'Atalanta, per sempre". "L'ho già ...

Al via il murale per l'Atalanta - Foto Ecco il volto di Gasperini in via Rovelli : in corso di realizzazione tra Boccaleone e la Clementina, sulla facciata del grande edificio dei Magazzini Generali.

Mago Gasperini ha già in mente un'Atalanta senza il Papu : BERGAMO - La domanda, una volta passata la grande gioia per la vittoria di Roma contro la Lazio , sorge spontanea: contro il Genoa , a Reggio Emilia,, chi gioca da rifinitore al posto di Papu Gomez ? ...

Atalanta - Gasperini : “Stagione esaltante - ma traguardo ancora da conquistare” : Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, parla ai microfoni di Sky del grande momento della squadra impegnata a difendere il quarto posto in questa volata finale di campionato: “Sono emozioni uniche, anche perché sono prolungate. Mi era capitato anche a Genova di vivere momenti molto belli, importanti per i risultati però questo entusiasmo si trascina da tre anni consecutivi e queste sensazioni sono ancora più di valore ...

Atalanta - Gasperini : 'Stagione esaltante. Chi parla di futuro non ha obiettivi' : Sabato arriva a Bergamo il Genoa nel terzultimo turno di campionato, ma il bilancio dell'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport va anche oltre il prossimo impegno di ...

Atalanta - Gasperini entusiasta : “Stiamo vivendo emozioni uniche” : Favola Atalanta. I bergamaschi continuano a volare e a stupire, la Champions League da sogno è passata ad obiettivo concreto. L’artefice della splendida cavalcata dei nerazzurri è il tecnico Gian Piero Gasperini che, entusiasta, racconta le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole: “Quelle che stiamo vivendo sono emozioni uniche, anche perché sono prolungate nel tempo. Anche a Genova mi è capitato di vivere momenti ...

Fenomeno Atalanta - senza figli del vivaio : il successo di Gasperini non è figlio del caso : Percassi è a capo di un gruppo attivo nell'immobiliare, nella cosmetica, nello sport e nell'alimentare, fattura complessivamente quasi 800 milioni di euro. La capofila del gruppo - riporta uno studio ...

Atalanta - la squadra-modello di Gasperini : la lezione al calcio italiano : L' Atalanta è ormai un modello da imitare. Funziona perché è unico, qualcosa di nuovo, mai visto e lontano dalle abitudini italiane. È una squadra antisistemica e antistorica. Gioca con un modulo fluido, dove i difensori evadono dalla linea difensiva e i trequartisti invertono la posizione sia con g

Lazio-Atalanta 1-3 : Gasperini in volata Champions : L’Atalanta è in piena volata Champions League. Con la vittoria ottenuta ieri ai danni della Lazio, sono infatti 3 i punti di vantaggio sul quinto posto della classifica, a sole tre giornate dal termine del campionato.La partitaLa Lazio colpisce subito. Al 3’, Leiva sbuca in area dalla destra, sull’appoggio di Caicedo si inserisce Parolo che infila Gollini. Quarto gol in campionato per il centrocampista. Atalanta spiazzata ma reattiva. ...

Lazio-Atalanta - Gasperini : 'Impresa straordinaria. Champions? Ci crediamo ancora di più' : Gian Piero Gasperini , ai microfoni di Sky Sport , si gode questo momento: "Abbiamo fatto un'Impresa straordinaria che ci mette in una posizione di classifica che... se prima ci credevamo, ora ancora ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Tiferò Genoa come sempre - stavolta un po' di più» : LAZIO-Atalanta 1-3: LA CRONACA CONSAPEVOLEZZA - "Qual è stato il momento in cui abbiamo pensato che eravamo da Champions? Abbiamo cominciato a crederci dopo un inizio difficile di campionato, il ...