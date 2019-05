Assegno di divorzio | si cambia ancora

Divorzio - come cambia l'Assegno : più caro quanto più durano le nozze - in archivio il tenore di vita : Primo sì a Montecitorio alla riforma della legge sull'assegno di Divorzio che da lunedì prossimo passa all'esame dell'aula

Divorzio : ok della commissione Giustizia alla riforma dell'Assegno : "Abbiamo concluso l'iter della proposta di legge sull'assegno divorzile e votato il mandato alla relatrice Morani. Lunedì 13 inizierà dunque l'esame dell'Aula". Ne dà notizia Francesca Businarolo, ...

Divorzio - nuovi criteri per l'Assegno di mantenimento : Stefano Damiano La commissione Giustizia della Camera pronta a varare la legge che definirà le nuove regole sull'assegno di mantenimento dell'ex coniuge In dirittura d'arrivo le nuove regole sull’assegno di mantenimento dopo il Divorzio. Si è concluso, in commissione Giustizia della Camera, l'esame degli emendamenti alla proposta di legge che dovrebbe modificare numerosi criteri sugli assegni di mantenimento. Il testo (relatrice ...

Assegno mantenimento post divorzio - si cambia : stop se convivenza o nuovo matrimonio e via tenore di vita acquisito : cambiano le regole sull’Assegno di mantenimento dopo il divorzio: verrà interrotto se l’ex coniuge va a convivere con un nuovo partner o si risposa, mentre verrà eliminato il criterio del ‘tenore di vita’ acquisito durante il matrimonio. Queste le principali novità contenute nella proposta di legge divorzio, all’esame della commissione Giustizia della Camera, che modifica la legge del 1970. Il testo, a firma della deputata del Pd Alessia Morani, ...

Divorzio - stop all'Assegno a vita : niente soldi se l'ex va a convivere : Secondo le nuove norme che la Camera si appresta a varare, quando l'ex va a convivere con un nuovo partner il sussidio viene interrotto

Assegno di divorzio : i 4 casi in cui spetta al coniuge e importo : Assegno di divorzio: i 4 casi in cui spetta al coniuge e importo Se c’è un campo del diritto in cui la giurisprudenza è intervenuta – negli ultimi anni – in modo sostanziale e decisivo, è quello dell’Assegno di divorzio alla ex moglie e dei requisiti per l’ottenimento del beneficio. In effetti, la Cassazione ha preso posizione, nelle sue sentenze, per restringere la portata di un diritto che non è più da ...

Divorzio - cambia tutto : accordo alla Camera - ecco Assegno a tempo : Approderanno in tempi brevi nell'Aula di Montecitorio le nuove regole sull'assegno divorzile. Sono terminate le audizioni in Commissione Giustizia, alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza si ...

Divorzio - cambia tutto : accordo alla Camera - ecco l'Assegno a tempo : Si rende indispensabile un intervento normativo come hanno confermato autorevolissimi esponenti del mondo accademico. Manderemo il testo in Aula'. Aperturista anche la Lega: 'Il testo è ragionevole', ...

Unioni civili : arriva il primo "sì" all'Assegno di divorzio per una coppia di donne : Il Tribunale di Pordenone in una causa di "divorzio" fra due donne unite civilmente, ha riconosciuto un "assegno divorzile" periodico a favore della 'coniuge' più debole. Lo spiega all'ANSA l'avvocata Maria Antonia Pili, presidente di Aiaf Fvg.Nel provvedimento del Tribunale, presieduto dal giudice Gaetano Appierto, si legge che è "altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio ...

Coppia di donne si lascia : “Sì all’Assegno di divorzio” : Hanno convissuto felicemente per cinque anni, i primi tre more uxorio, perché all’epoca ancora non c’era la possibilità di ufficializzare, di fronte allo Stato, il loro amore. Qualche mese fa hanno scoperto interessi divergenti e incompatibilità di carattere. Così, due anni dopo essersi sposate in municipio a Pordenone, una Coppia di donne ha decis...

Unioni civili - Assegno di mantenimento post divorzio a coppia di donne : Unioni civili, assegno di mantenimento post divorzio a coppia di donne Il Tribunale di Pordenone, in una causa tra due donne unite civilmente, ha stabilito un “assegno divorzile” periodico a favore della coniuge più debole economicamente. La sentenza è la prima in Italia dall'approvazione della legge ...