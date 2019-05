Ascolti TV | Social Auditel 9 maggio 2019 | L’ultima puntata di Mentre Ero Via conquista

Ascolti TV | Social Auditel 8 maggio 2019 : La semifinale di Champions invade il Trend Topic - Non è la D’Urso il secondo programma più twittato : Social Auditel 9 maggio 2019: Ajax-Tottenham tocca 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso il secondo programma più seguito sui Social. Tutto secondo le previsioni. La Champions League invade il Trend Topic italiano con la semifinale Ajax-Tottenham. La partita trasmessa in chiaro su Rai 1 e in pay tv su Sky ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 6 maggio 2019 : Barbara D’Urso festeggia il compleanno con il primato nel Trend Topic - il GF 16 supera i 300.000 Tweet : Social Auditel 6 maggio 2019: GF 16 in testa con più di 300.000 Tweet. Il GF 16 si conferma il programma più seguito sui Social nel lunedì sera televisivo. Barbara D’Urso festeggia il suo compleanno primeggiando nel Trend Topic italiano anche in orario notturno. Il GF 16 ha registrato +46.600 Tweet con ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 maggio 2019 : Amici 18 irraggiungibile nel Trend Topic : Social Auditel 4 maggio 2019: Maria De Filippi leader del sabato sera Social Il sabato sera Social è di nuovo di Maria De Filippi. Amici 18 è padrone assoluto del Trend Topic, non solo il giorno della messa in onda, ma anche durante il corso della settimana. Nella puntata del 4 maggio 2019, Amici 18 ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 3 maggio 2019 : Ciao Darwin 8 torna in testa ma il finale di Gomorra 4 e il derby premia Sky sui social : social Auditel 3 maggio 2019: Ciao Darwin in testa al Trend Topic, boom di Sky con Juve-Torino e Gomorra 4. Crolla La Corrida sui social Dopo una settimana di stop, Ciao Darwin 8 torna di diritto in testa al Trend Topic Italiano. La trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha registrato un totale di ...

Ascolti TV | Social Auditel 2 maggio 2019 : Mentre Ero Via in cima al Trend Topic con 50.000 Tweet - bene la Carrà e Piazza Pulita : Auditel 2 maggio 2019: Il penultimo appuntamento della fiction Mentre Ero Via in alto nel Trend Topic con quasi 50.000 Tweet. Piazza Pulita è più Social di Dritto e Rovescio La Rai è indiscutibilmente leader della serata Social del 2 maggio. La penultima puntata della fiction di Rai 1 “Mentre Ero ...

Ascolti TV | Social Auditel 1 maggio 2019 : Dopo la semifinale di Champions - c’è la D’Urso : Social Auditel 1 maggio 2019: La Champions League di Rai e Sky fa il record di 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso non molla il Trend Topic Andata della seconda semifinale di Champions League. Barcellona-Liverpool (r.f 3-0) raggiunge il record dei record con la bellezza di 2 milioni di Tweet e innumerevoli ...

Ascolti TV | Social Auditel 30 aprile 2019 : È la serata di The Voice - la Ventura si prende il Trend Topic : Social Auditel 30 aprile 2019: The Voice in cima al Trend Topic Dopo l’esordio super, The Voice non ha rivali nell’ultima serata televisiva di aprile. Il talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura ha registrato +14.900 Tweet con l’hashtag ufficiale #TVOI che in aggiunta alle tendenze (The ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 aprile 2019 : GF 16 fa piazza pulita - primato assoluto nel Trend Topic con oltre 350.000 Tweet : Social Auditel 29 aprile 2019: Il GF 16 sbaraglia il Trend Topic Italiano Non ci sono rivali sui Social per il Grande Fratello 2019. Insieme ad Amici e Ciao Darwin, il reality condotto da Barbara D’Urso si conferma il programma più seguito sui Social. Su Twitter (h. 2.00) , il GF 16 ha ottenuto ...

Ascolti TV | Social Auditel 27 aprile 2019 : Amici 18 spacca il sabato sera social con più di 300.000 Tweet e raggiunge Inter-Juventus : social Auditel 27 aprile 2019: Amici 18 è imbattibile nel Trend Topic del sabato sera. Su Twitter non rimane nulla a Ballando con le Stelle. Il sabato sera social dei programmi in tv è ancora una volta saldissimo nelle mani di Maria De Filippi. Nel Trend Topic italiano, l’hashtag ufficiale di Amici 18 ...

Ascolti TV | Social Auditel 26 aprile 2019 : Senza Ciao Darwin - Propaganda Live prende il controllo del Trend Topic superando 10.000 Tweet : Social Auditel 26 aprile 2019: Propaganda Live il programma più twittato, recupera la Corrida nel finale contro Gomorra 4, Quarto Grado è secondo. Senza il grande assente Ciao Darwin, il Social Auditel del venerdì sera vede un vincitore inaspettato. Propaganda Live è riuscita a prendere il controllo del ...