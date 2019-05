Ascolti Tv Giovedì 9 maggio | Mentre Ero Via tra Colorado e A Raccontare Comincia Tu

Ascolti tv USA giovedì 2 maggio bene Station 19 con il crossover con Grey’s Anatomy e Superstore : Ascolti tv USA giovedì 2 maggio Ascolti tv USA giovedì 2 maggio – Serata che ribalta gli schemi della rilevazione degli Ascolti e di ogni tipo di previsione, tra chi rinnova serie senza pubblico e chi cattura ancora pubblico con i crossover. Due mondi che si scontrano. Da un lato The CW che ha rinnovato In the Dark che conquista appena 513 mila spettatori e lo 0.1 nei demo 18-49 anni, dall’altro con il vecchio e caro traino e un ...

Ascolti Tv giovedì 2 maggio : Mentre Ero Via al 23 - 2% - La fredda luce del giorno (9 - 14%) : Ascolti Tv giovedì 2 maggio: Vince Mentre Ero Via su Rai 1 con il 23.2% di share. A Raccontare Comincia Tu (3.9%) (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1- Mentre Ero via 1×05 1a Tv – 5.34 milioni e 23.2% di share Canale 5 – La fredda luce del giorno 1a Tv – 2.17 milioni e 9.4% di share Italia 1 – Colorado – 1.45 milioni e 7.3 % di share La7 – Piazzapulita – 1.07 milioni e 6.2 ...

Ascolti TV | Giovedì 2 maggio 2019. Mentre ero Via 23.2% - La Fredda Luce del Giorno 9.4%. L’Europa League al 4.6% su TV8 - crolla la Carrà (3.9%) : Mentre ero Via - Riccardo Antonaci e Vittoria Puccini Su Rai1 Mentre ero Via ha conquistato 5.343.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 La Fredda Luce del Giorno ha raccolto davanti al video 2.167.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.448.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 A ...

Ascolti tv USA giovedì 25 aprile - Gotham chiude in calo - bene The Orville : Ascolti tv USA giovedì 25 aprile Ascolti tv USA giovedì 25 aprile – Serata con nuovi record negativi per le comedy, di finali ma anche soggetta a possibili aggiustamenti sostanziosi soprattutto in casa ABC che ha trasmesso il Round 1 del Draft NFL che ha ottenuto 4,9 milioni e 1.2 di rating nei demo 18-49 anni in crescita rispetto allo scorso anno quando era in onda su Fox. Il finale di serie di Gotham (con l’arrivo di Batman e un ...

Ascolti Tv Giovedì 25 Aprile - A Raccontare comincia tu con Carrà e De Filippi al 10% : Ascolti Tv Giovedì 25 Aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ascolti Tv Giovedì 25 Aprile – La seconda semifinale di Coppa Italia Atalanta – Fiorentina (2-1) è stata vista da 4.947 milioni di spettatori con 21.5% di share, su Canale 5 Un Amore così Grande ha conquistato 2.8 milioni di spettatori con 12.6% di share. Su Rai 3 A Raccontare comincia Tu con l’incontro tra Raffaella Carrà e Maria De Filippi ...

Ascolti TV | Giovedì 25 aprile 2019. Coppa Italia 21.5% - Un Amore Così Grande 12.6% - A Raccontare Comincia Tu arriva al 10% : A Raccontare Comincia Tu: Raffaella Carrà e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Giovedì 25 aprile 2019, su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina ha conquistato .000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 Un Amore cosi Grande ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 il film Il fidanzato di mia sorella ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la nuova edizione di ...

Ascolti tv USA giovedì 18 aprile nuovo record negativo per Grey’s Anatomy : Ascolti tv USA giovedì 18 aprile Ascolti tv USA giovedì 18 aprile – La primavera e la vigilia di Pasqua inizia a farsi sentire con Grey’s Anatomy che crolla al record negativo. La serie ABC apre la serata con 1.2 di rating perdendo 3 decimi rispetto alla scorsa settimana e facendo registrare un nuovo dato negativo, nel totale del pubblico la perdita è solo di poco più di 600 mila spettatori con 6,1 milioni ma anche questo è il dato ...

Ascolti Tv Giovedì 18 aprile - vince Mentre Ero via - Tv8 e Italia 1 a ridosso di Canale 5 : Ascolti Tv Giovedì 18 aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ascolti Tv Giovedì 18 aprile – Due nuove puntate di Mentre Ero Via conquistano 4.56 milioni di spettatori con 20.8% di share (la fiction ora tornerà in onda Giovedì 2 maggio), su Canale 5 il film Tutte le strade portano a Roma si ferma a 1.886 milioni di spettatori con 8.5% di share. A Raccontare comincia Tu con Raffaella Carrà su Rai 3 è stato seguito da ...

Ascolti TV | Giovedì 18 aprile 2019. Mentre Ero Via vince con il 20.8%. Canale 5 si ferma all’8.5% - A Raccontare Comincia Tu cala al 4.9% : Mentre Ero Via - Carmine Buschini e Giuseppe Zeno Su Rai1 Mentre Ero Via ha conquistato 4.562.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 Tutte le Strade Portano a Roma ha raccolto davanti al video 1.886.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Paradiso per Davvero ha interessato 1.025.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 A Raccontare ...