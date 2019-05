Arrivano dal Mare Torna a Ravenna il Festival internazionale dei Burattini e

La tecnologia che impara dalla natura : dalle microalghe fluorescenti Arrivano celle solari all’avanguardia : La tecnologia oggi conosciuta potrebbe essere potenziata da alcuni degli organismi più antichi comparsi sulla Terra: le microalghe fluorescenti che vivono negli oceani, che potrebbero essere alla base di una nuova generazione di celle solari. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Chem dagli studiosi delle università di Birmingham e Utrecht. Le microalghe si sono evolute in miliardi di anni, in modo da avere sistemi di raccolta della luce ...

Pensioni - da giugno Arrivano i prelievi forzosi voluti dal governo : Da giugno il governo avvierà dei tagli agli assegni Pensionistici che prendono il nome di “contributi di solidarietà”. La notizia arriva con una circolare da parte dell'Inps. Le Pensioni più “tartassate” saranno quelle “d'oro”, ma per le altre arriva una “rivalutazione” che lascerà l'amaro in bocca a molti pensionati. Per questo il primo di giugno molte persone pensionate faranno tappa a Roma per protestare contro il prelievo forzoso di una ...

Riviera International Film Festival : domani la terza edizione - Arrivano da Gomorra Cristiana Dall’Anna e Cristina Donadio : Riviera International Film Festival: al via la terza edizione. domani la conferenza e il red carpet. Dopo il finale di stagione a sorpresa, le interpreti di Scianel e Donna Patrizia di “Gomorra – La serie” si ritrovano, martedì 7 maggio, sul red carpet del Riviera International Film Festival di Sestri ...

Maltempo - dall'Artico Arrivano freddo - vento e neve : In arrivo dall'Artico un'ondata di aria fredda che si prepara a investire l'Italia e tutto il Mediterraneo, portando con sé pioggia e neve a bassa quota. Nonostante maggio sia iniziato, l'inverno non ...

Calciomercato Juventus - i nomi di mercato Arrivano dal Portogallo : Calciomercato Juventus – La Juventus non smette mai di cercare sul mercato e Paratici è sempre al lavoro per costruire la squadra del futuro. In un periodo in cui si discute riguardo la permanenza sulla panchina di Massimiliano Allegri, la società sta sondando dunque alcuni dei talenti che, quest’anno, hanno dimostrato di essere pronti per […] L'articolo Calciomercato Juventus, i nomi di mercato arrivano dal Portogallo proviene ...

Dal Portogallo Arrivano indicazioni sul prezzo di Samsung Galaxy Fit : Samsung Galaxy Fit dovrebbe essere proposto in Albania per 99,90 euro, una richiesta che potrebbe essere applicata pari pari al mercato italiano L'articolo Dal Portogallo arrivano indicazioni sul prezzo di Samsung Galaxy Fit proviene da TuttoAndroid.

Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele : colica renale - dal suo staff Arrivano rassicurazioni : 'Solo dentro il Partito Popolare Europeo, che è la nostra casa di cattolici liberali, e che continuerà ad essere la maggiore forza politica d'Europa - ha concluso -, possiamo giocare un ruolo ...

Grande Fratello 16 - Arrivano le scuse di Guendalina Canessa a Francesca De Andrè : Dopo il suo ingresso inferocito nella Casa del Grande Fratello, la nuova concorrente Guendalina Canessa ha avuto modo di chiarirsi con la sua rivale Francesca De Andrè. Le due donne si conoscono da parecchi anni perché Guendalina Canessa è l'ex moglie di Daniele Interrante, dal quale ha avuto una figlia, quest'ultimo per molti anni è stato fidanzato con la De Andrè, conosciuta mentre stava ancora con sua moglie, e secondo la Canessa proprio ...

Le microplastiche degli oceani Arrivano anche dalla nostra lavatrice : (foto: Getty Images) Le microplastiche che inquinano l’ambiente, per esempio gli oceani, arrivano anche dalla lavatrice. Il lavaggio domestico di tessuti sintetici, infatti, rappresenta una delle principali sorgenti di microplastiche che arrivano ai mari. Questo perché alcune microfibre rilasciate dai vestiti nelle acque di scarico riescono a passare indisturbate attraverso i filtri e gli impianti di depurazione e raggiungono ...

Grande Fratello 2019 - quarta puntata in diretta : Arrivano le ‘Guendaline’ (Tavassi e Canessa) : Grande Fratello 2019 Il Grande Fratello 2019 arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni quarta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara D’Urso conduce la quarta puntata del Grande Fratello ...

Corridoi umanitari - Salvini : “Oggi 150 Arrivano dalla Libia in aereo”. Trenta : “Felice che abbia cambiato idea” : Ventiquattro ore l’invito del Papa, Matteo Salvini annuncia l’arrivo di 150 migranti attraverso i cosiddetti Corridoi umanitari. “Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia certificati. Sono in fuga dalla guerra con un Corridoio umanitario organizzato dal ministero dell’Interno perché è così che si arriva in Italia, non con barchini o barconi o trafficanti di esseri umani”, ha detto il leader della Lega un ...

Grande Fratello : Arrivano Tavassi e Canessa; per Serena Rutelli una lettera dalla madre biologica : Stasera, lunedì 29 aprile, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del reality show condotto da Barbara d'Urso

Sul treno con due cani feroci : passeggeri terrorizzati. Arrivano i poliziotti ma vengono aggrediti : all'ospedale : Brutti incontri sul treno, lungo la tratta abruzzese. Due stranieri, i quali viaggiavano su un Intercity proveniente da Lecce e diretto a Milano con due grossi cani al seguito, privi di museruola. ...

Arrivano i big a Barcellona. Nadal : 'Non sono al livello al quale vorrei stare' : L'anno scorso il greco cominciava il torneo da numero 68 del mondo, e coglieva cinque vittorie, inclusa quella su Thiem, per raggiungere la finale. A un anno e 60 posizioni di distanza il greco ...