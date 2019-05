Arriva la prima edizione del Festival dell' olio delle Terre del Tufo

9 maggio - prima della mezzanotte Arriva l'album-soap di Liberato : Manca un minuto perché finisca il 9 maggio, e su YouTube compaiono cinque videclip: Liberato completa così il suo primo album, il disco che non c'è, e senza...

Mutui - Arrivano gli sconti di primavera. Sfida tra banche a colpi di spread : I Mutui sono un prodotto stagionale. E la stagione più importante per conquistare nuovi clienti, le banche lo sanno bene, è la primavera. Ed ecco perché in questo momento diversi istituti di credito stanno alimentando a suon di marketing la proposta di nuovi Mutui a sconto...

A sorpresa Arriva un inedito di Renato Zero in anteprima a pochi mesi dal nuovo album (video) : arriva a sorpresa l’inedito di Renato Zero, le cui prime parole sono riecheggiate durante l’intervista resa a Vincenzo Mollica nell’edizione di Rai1 delle 20.00. L’ambientazione del video sembra essere Londra, dove l’artista è stato in queste ultime settimane per continuare i lavori sul nuovo album che sarà rilasciato nel mese di ottobre e al quale seguirà un tour al via da novembre in tutti i maggiori palasport ...

Meteo Alto Adige : la primavera tarda ad Arrivare - piogge nel weekend : In Alto Adige la primavera fatica a decollare, anche se il servizio Meteo provinciale prevede una breve tregua: “La perturbazione si sposterà verso est permettendo un progressivo miglioramento del tempo“. Oggi, “da ovest le condizioni tenderanno a migliorare con schiarite. Nel pomeriggio il tempo sarà variabile con sole e nubi accompagnate da qualche rovescio. Temperature massime tra +13°C e +20°C.” Venerdì, prosegue il ...

"Niente sarà più come prima". Arriva la rivoluzione del Papa : Giuseppe Aloisi L'appuntamento è per ottobre: il Sinodo sull'Amazzonia può essere uno spartiacque per la Chiesa. Lo sostiene pure il vescovo Overbeck Il Sinodo sull'Amazzonia si terrà in ottobre, ma poiché si discuterà del futuro della Chiesa cattolica era legittimo attendersi che l'argomento divenisse d'attualità sin da oggi. sarà un appuntamento centale: per quella parte di mondo potrebbero essere approvati i "viri probati", cioè, ...

Pilot Era - la prima telecamera all-in-one 8K con Android - Arriva su Indiegogo : Pisofttech ha lanciato la campagna di crowdfunding su Indiegogo per finanziare la realizzazione di Pilot Era, una telecamera 8K a 360 gradi. L'articolo Pilot Era, la prima telecamera all-in-one 8K con Android, arriva su Indiegogo proviene da TuttoAndroid.

La prima offerta solo Internet di Sky potrebbe Arrivare ad ottobre - ma solo dopo una norma che agevoli i clienti : Sky potrebbe lanciare la prima offerta per navigare su Internet già a partire dal prossimo ottobre, dopo la nuova norma acchiappa-clienti messa a punto da AGCOM. L'articolo La prima offerta solo Internet di Sky potrebbe arrivare ad ottobre, ma solo dopo una norma che agevoli i clienti proviene da TuttoAndroid.

RAGE 2 sta Arrivando : ecco le 10 cose da sapere prima dell'uscita del gioco : RAGE 2 è ormai prossimo all'uscita e per esser preparati al lancio del gioco mettiamo a fuoco gli elementi cardine su cui si base l'atteso prodotto nato dalla collaborazione tra Avalanche Studios e id Software. A distanzi di anni dal lancio del primo capitolo, RAGE 2 vuole andare a riprendere alcuni tra sui elementi più noti e ben saldi rinnovandoli e ampliandoli grazie a numerose e interessanti novità che, fin dal giorno della presentazione, ...

Arriva l'anteprima del singolo di Anna Capasso : Arriva oggi - in anteprima su 'Tv2000', alle ore 19.30 sul canale 28 del digitale terrestre e sul 157 di Sky, - il singolo 'Come pioggia' della cantautrice Anna Capasso che anticipa l'uscita dell'Ep ...

MotoGp – Lorenzo - la caduta in qualifica ed i giovanissimi in prima fila a Jerez : “a questo punto cacciamo i 40enni e facciamo Arrivare i 15enni” : La caduta al termine delle qualifiche e i giovanissimi piloti in prima fila a Jerez de la Frontera: le parole di Jorge Lorenzo E’ Fabio Quartararo il poleman del Gp di Jerez de la Frontera: il giovane pilota francese della Petronas ha concluso le qualifiche del Gp di Spagna davanti a tutti i suoi rivali, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Franco Morbidelli e il campione del mondo in carica Marc ...

Moto3 – A Jerez Arriva la prima pole in carriera per Dalla Porta - Suzuki e Vietti completano la prima fila [CLASSIFICA] : Il pilota italiano centra la pole position in Moto3 a Jerez, dietro di lui il giapponese Suzuki e l’altro azzurro Vietti Lorenzo Dalla Porta conquista la prima pole position in carriera, il pilota della Leopard Racing ferma il crono sull’1:46.011 precedendo di quattro millesimi il giapponese Suzuki. Grandissima prestazione per l’italiano, che partirà davanti a tutti con l’obiettivo di salire almeno sul ...