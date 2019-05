Arriva in Italia NewsGuard | misura e valuta l' attendibilità dei giornali

agi

(Di venerdì 10 maggio 2019) Si considerano i nuovi guardiani dell'informazione, i cacciatori di fake news, gli investigatori che mettono a nudo le falle dell'informazione online. La redazione della app americana “NewsGuard” è nel cuore di Manhattan, con 35sti, più i collaboratori che lavorano da casa. Attraverso un'estensione sul browser, da Chrome a Firefox e Safari, gli utenti su Internet trovano in alto a destra sulla pagina del sito un bollino verde o rosso, dipende se ha superato i test die correttezza. Verde, l'ha superato, Rosso, no. Cliccando sul bollino, appare la “pagella” e si può verificare con quale ranking è stato raggiunto il giudizio complessivo. Un baffetto verde segnala, per ogni voce, il raggiungimento degli standard di correttezza, altrimenti compare una croce di colore rosso. NewsGuard conta anche su ex studenti della Columbia University, è ...