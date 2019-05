Arriva in Italia NewsGuard : misura e valuta l'attendibilità dei giornali : Si considerano i nuovi guardiani dell'informazione, i cacciatori di fake news, gli investigatori che mettono a nudo le falle dell'informazione online. La redazione della app americana “NewsGuard” è nel cuore di Manhattan, con 35 giornalisti, più i collaboratori che lavorano da casa. Attraverso un'estensione sul browser, da Chrome a Firefox e Safari, gli utenti su Internet trovano in alto a destra sulla pagina del sito un bollino ...

Elena Ferrante : Arriva “L’invenzione occasionale” - il nuovo libro della misteriosa scrittrice (o scrittore?) italiana più letta al mondo : Torino - Alle polemiche legate alla 32esima edizione del Salone del libro di Torino e alle polemiche che hanno infiammato e continuano ad infiammare gli animi di molti, alle esclusioni di Altaforte e alle minacce del suo fondatore, Francesco Polacchi, di preparare una vera e propria controffensiva prevista - come ha dichiarato all’HuffPost – “sabato prossimo in una location della città”, sarebbe bello se potesse ...

Jeep - Le Compass - Renegade e Cherokee S Arrivano in Italia : Dopo il debutto al Salone di Ginevra, le versioni S delle Jeep Compass, Renegade e Cherokee arrivano sul mercato Italiano. La nuova serie speciale è caratterizzata da finiture esclusive per gli esterni e da svariate dotazioni tecnologiche che spaziano dagli Adas all'infotainment connesso. Le tre Suv americane saranno presenti nelle concessionarie Italiane in occasione dei tre porte aperte in programma nei weekend dell'11-12, 18-19 e 25-26 ...

Meteo - Italia spaccata in due : pioggia e freddo al Nord - qualche ora di caldo al Sud. E nel weekend Arriva un’altra irruzione Artica : Meteo – L’Italia è letteralmente divisa in due in queste ore: al Sud fa caldo, pur con nubi alte e stratiformi che oscurano il sole in molte località. Abbiamo valori decisamente miti su tutte le Regioni con gli attuali +27°C di Palermo, +26°C di Catania, +25°C di Cagliari, +24°C di Olbia, +22°C di Pescara e Cosenza mentre al Nord continua a piovere soprattutto tra Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia con ...

Italiani sfiduciati - si sentono in recessione e per il 48% il peggio deve ancora Arrivare : Secondo la ricerca "Cosa sognano gli Italiani" , realizzata dal Censis in collaborazione con Conad, il 55% degli Italiani pensa che nell'ultimo anno l'economia del paese è peggiorata e il 48% prevede ...

Giro d’Italia 2019 - Davide Formolo : “Vorrei dare spettacolo e Arrivare in alto. Nibali favorito - occhio a Roglic” : Non c’è solo Vincenzo Nibali come italiano sul quale posare gli occhi nel Giro d’Italia ormai prossimo al via. Davide Formolo, a 26 anni, dopo aver fatto vedere molto di buono alla Liegi-Bastogne-Liegi, si prepara a cercare un piazzamento di rilievo anche nella principale corsa di casa propria. Il nativo di Negrar, in Veneto, si racconta nelle pagine della Gazzetta dello Sport, di fronte a Claudio Ghisalberti. Sulle ambizioni: ...

Superbike - Imola. La sfida Ducati-Kawasaki Arriva in Italia : Alvaro Bautista, 11 gare, 11 vittorie con la Ducati, ha letteralmente monopolizzato il primo terzo di stagione del Mondiale Superbike, facendo la differenza e il vuoto alle sue spalle tanto che il ...

Per gli italiani il peggio deve ancora Arrivare - ma l'euro non si tocca : Un'indagine effettuata dal Censis ha evidenziato i timori e la percezione del popolo italiano: crollano economia e sicurezza...

Siri fuori dal governo - Arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto : “vittoria per gli onesti italiani” : Finalmente la vicenda Siri sembra essere giunta ai titoli di coda. La revoca decisa da Conte è arrivata. Di Maio soddisfatto Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul caso Siri è arrivata la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva già annunciato, ha deciso di revocare l’incarico al sottosegretario ai Trasporti. … Continue reading Siri fuori dal governo, arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto: ...

La Classe italiana Flying Dutchman Arriva ad Alassio per un weekend dedicato allo sport e al mare : Un altro finesettimana di sport, mare e regate ad Alassio grazie alla splendida collaborazione, ormai consolidata, tra il Circolo Nautico al mare di Alassio, la Marina e l'Assessorato allo sport del ...

Amazon Alexa Arriva su 60 mila dispositivi smart e legge libri in italiano - ma snobba ancora la privacy : Continua la crescita di Amazon Alexa, anche se i dubbi sulla gestione della privacy degli utenti da parte di Amazon restano ancora attivi. L'articolo Amazon Alexa arriva su 60 mila dispositivi smart e legge libri in italiano, ma snobba ancora la privacy proviene da TuttoAndroid.

Tra i concerti di Madonna in tour nei teatri manca l’Italia - Madame X Arriva nel 2020 con le date europee? : A poche settimane dall'uscita del nuovo album Madame X, sono stati annunciati i primi concerti di Madonna in tour nei teatri da settembre 2019: una tournée diversa dalla precedente, che porterà la regina del pop in luoghi più ristretti per realizzare una serie di spettacoli "più intimi", come nelle intenzioni dell'artista. Il tour promosso da Live Nation prenderà il via il 12 settembre a partire dalla città di New York, in cui Madonna terrà ...

Xbox One S All-Digital Edition Arriva sul mercato italiano : Xbox One S All-Digital Edition, la prima console senza disco pensata per il gioco in digitale, è disponibile a partire da oggi sul Microsoft Store e presso i principali negozi di elettronica, al prezzo di 229,99 euro. Progettata per offrire ai giocatori nuove esperienze di gioco ispirate dall’evoluzione delle abitudini di consumo, Xbox One S All-Digital Edition offre la ...

L'Italia sfida il #MeToo : il nuovo film di Woody Allen Arriva al cinema : Un giorno di pioggia a New York , il nuovo film di Woody Allen , arriva al cinema in Italia. Lucky Red ha scelto di distribuire nelle sale dal 3 ottobre la commedia romantica del regista newyorkese, ...