Arriva il decreto sicurezza bis | cosa prevede

Caccia a migliaia di condannati : un'emergenza nazionale - Arriva il decreto sicurezza bis : 800 assunzioni per dare la Caccia a migliaia di condannati: solo a Napoli sono più di 12mila coloro che restano liberi per...

Codice della strada - Arriva il decreto per gli automobilisti : cosa cambia su multe e autovelox : Entro la fine di aprile il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrebbe chiudere, di concerto con la Polstrada, il decreto sui proventi delle multe e sull'utilizzo degli autovelox. A confermarlo a Fanpage.it è lo stesso ministero, spiegando che alla fine del mese il testo dovrebbe essere inviato alla Conferenza unificata.Continua a leggere

Decreto Crescita giornata di tensione tra Lega e 5 Stelle. Di Maio Arrivato stasera al CdM : Una giornata piena di tensione botta e risposta tra Lega e Movimento. Di Maio si reca soltanto stasera in Consiglio Luigi Di Maio in un primo momento non si presenta al Consiglio dei ministri e come lui anche altri colleghi M5s. E’ questo l’apice dello scontro sul ‘Salva Roma’, che – stando a quanto riferisce … Continue reading Decreto Crescita giornata di tensione tra Lega e 5 Stelle. Di Maio arrivato stasera ...

Ecobonus auto - Arriva il decreto che sblocca gli sconti : Il decreto del Mise, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rende operativa la procedura di erogazione dell'...

Arriva il decreto "crescita" Forza Italia : ennesimo bluff : Ieri persino il vicepremier Luigi Di Maio è stato costretto ad assecondare la 'coraggiosa operazione verità lanciata dal ministro dell'economia Giovanni Tria', parole di Renato Brunetta di Forza ...

Banche - Conte : 'Ho sollecitato Tria su rimborsi ai truffati'. E Arriva l'intesa : domani decreto crescita con la norma : Dietro il possibile rinvio, a quanto apprende l' Adnkronos da fonti M5s, ci sarebbero ancora le tensioni tra i pentastellati e il ministro dell'Economia Giovanni Tria . Nel decreto in questione, che ...

Nel decreto crescita Arriva il condono su multe auto - Imu e tasse locali : multe auto, Imu, Irap, Tasi. Anche le entrate che spettano a regioni e comuni potranno essere condonate. La norma è contenuta in una bozza del decreto legge crescita. Lo riporta l'agenzia di stampa Adnkronos.La definizione agevolata delle entrate, già prevista per l'erario, viene quindi estesa anche agli enti territoriali. Sarà possibile condonare sia le somme iscritte a ruolo che quelle chieste tramite decreto ingiuntivo.La ...

Decretone - Arriva la fiducia per Quota 100 e Reddito di cittadinanza : MILANO - La Camera ha approvato la fiducia al 'Decretone' che introduce Reddito di cittadinanza e Quota 100 per la pensione. I Sì sono stati 323, i No 247 e 4 astenuti. Ora si passa agli ordini del ...

Pensioni : Quota 100 - decretone Arriva alla Camera - attesa per giovedì l'approvazione : Il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza termina l'esame in commissione Lavoro alla Camera e dovrà approdare in aula dove è attesa per giovedì l'approvazione definitiva delle misure in materia previdenziale. Numerosi sono gli interventi previsti che spaziano dalle Pensioni alle agevolazioni per i disabili, al riscatto della laurea e al Trattamento di Fine Servizio per gli statali. Bocciati emendamenti sugli esodati Come ormai ...

Edilizia - Arriva in Consiglio il decreto sblocca cantieri : i sindacati chiedono un tavolo politico : I cantieri sono stati bloccati dalla volont politica del governo di rimettere in discussione opere ricadenti nei Corridoi infrastrutturali europei , denuncia il Presidente di Assolombarda.

Inps - Arriva il decreto : Tridico e Morrone commissari : 15 marzo 2019 - Sarà Adriano Morrone ad affiancare Pasquale Tridico alla guida dell'Inps come sub commissario. È stato firmato dal vice premier, Luigi Di Maio e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il decreto ad hoc. Lo si apprende da fonti del ministero del lavoro. La decisione arriva dopo il no dell'ex direttore generale Mauro Nori , indicato dalla Lega, al ruolo di ...

Decretone : la pensione di cittadinanza Arriva anche cash - non su card : La pensione di cittadinanza potrà essere erogata anche " con le modalità ordinarie di erogazione della pensione " e non tramite la carta Rdc. E' quanto prevede un emendamento al Decretone presentato ...