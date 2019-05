Arrestato il cantante neomelodico Graziano | al centro di un traffico internazionale di

Scandalo K-pop - Arrestato il cantante Choi di FT Island : Roma, 10 mag., askanews, - Gli scandali sessuali continuano a inquinare il mondo patinato e ipercommerciale del K-pop , la musica sudcoreana ormai famosa tra i teenager di tutto il mondo. Choi Jong-hoon, ex membro della boyband FT Island , è stato arrestato per un presunto stupro. Lo riferisce l'agenzia di stampa Yonhap. L'accusa è quella di …

Louisiana : Arrestato ex cantante metal per aver incendiato tre chiese : In Louisana un giovane di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di aver incendiato nell'ultimo mese ben tre chiese. Il giovane, figlio del vice-sceriffo della città, è adesso in attesa di processo. Secondo quanto viene riportato dal sito ABC News Holden Matthews, cittadino statunitense di 21 anni, fan della musica black metal ed ex cantante di una band di nome Vodka Vultures, è stato tratto in arresto: l’accusa è quella di aver incendiato ben ...