Ariana Grande sta per entrare nel mondo dell' alta moda?

Ariana Grande ha ringraziato Jungkook dei BTS per essere andato a vederla in concerto : <3 The post Ariana Grande ha ringraziato Jungkook dei BTS per essere andato a vederla in concerto appeared first on News Mtv Italia.

Una non lettera d'amore (anche se lo è) per Ariana Grande : Gentile Ariana Grande, sono un suo ammiratore. Non consideri questa una lettera d’amore, anche se lo è. Certo, lo è più di ogni altra. Per me siete la donna più bella che c’è, sia in Italia che fuori. Sono un laureato di 49 anni, abito nella casa di Ippolito Nievo senza il permesso dei pronipoti. Ad

Billboard Music Awards 2019 : anche Ariana Grande e Taylor Swift tra i performer : L'elenco è lungo The post Billboard Music Awards 2019: anche Ariana Grande e Taylor Swift tra i performer appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha difeso Justin Bieber dopo l’esibizione al Coachella : “Non rovinate i bei momenti ai miei amici” : La cantante non è andata per il sottile The post Ariana Grande ha difeso Justin Bieber dopo l’esibizione al Coachella: “Non rovinate i bei momenti ai miei amici” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande regina del Coachella Music & Arts Festival : Il Coachella Festival è giunto alla sua conclusione dopo due settimane di spettacolo. Dal 12 al 21 aprile 2019 il Festival più popolare al mondo è tornato per un'altra edizione all'insegna della Musica, come di consueto negli Empire Polo Fields di Indio in California dove si celebra da oltre 20 anni. Una tre giorni ricca di concerti dal pop al rock, dall'elettronica al country che hanno visto alcuni degli artisti internazionali più in voga come ...

Ariana Grande : le tirano un limone durante il concerto - ecco come reagisce : Ariana Grande non è stata la prima e, probabilmente, non sarà neanche l'ultima star a subire un trattamento del genere. Nel corso del tempo gli umori del pubblico pagante ai concerti si sono ...

Panico per il set di Ariana Grande colpita da un limone al Coachella - uno scherzo dei fan di Beyoncé? : Ariana Grande colpita da un limone al Coachella. Queste le ultime notizie che arrivano da uno dei palchi più prestigiosi della scena internazionale, che l'artista ha calcato nella serata di domenica. Si pensa già alla possibilità di uno scherzo da parte dei fan di Beyoncé, che proprio in questi giorni ha festeggiato i primi tre anni dal rilascio di Lemonade. L'artista è stata colpita al petto ma, fortunatamente, nessuno si è fatto male. ...

Ad Ariana Grande hanno lanciato addosso un limone mentre si stava esibendo e lei ha reagito da vera professionista : WTF?! The post Ad Ariana Grande hanno lanciato addosso un limone mentre si stava esibendo e lei ha reagito da vera professionista appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande è stata protagonista di un dolcissimo scambio di idee con Jim Carrey : <3 The post Ariana Grande è stata protagonista di un dolcissimo scambio di idee con Jim Carrey appeared first on News Mtv Italia.

Justin Bieber annuncia il nuovo album al Coachella : l’annuncio dopo l’esibizione con Ariana Grande : Justin Bieber annuncia il nuovo album in occasione della nuova edizione del Coachella. Ospite di Ariana Grande, sul palco con la collega per un'esibizione durante il festival internazionale, Justin Bieber ha comunicato di essere al lavoro sulle canzoni del nuovo disco di inediti che arriverà "molto presto". Poche le parole di Bieber al Coachella, nessuna anticipazione sulle canzoni né sul periodo del rilascio ma sembra certo che il disco ...

Justin Bieber è tornato a esibirsi dopo 2 anni grazie ad Ariana Grande : guardalo cantare “Sorry” al Coachella : Adoriamo <3 The post Justin Bieber è tornato a esibirsi dopo 2 anni grazie ad Ariana Grande: guardalo cantare “Sorry” al Coachella appeared first on News Mtv Italia.

Se Ariana Grande condivide i pensieri sulla depressione di Jim Carrey : Disturbo depressivo maggioredepressione resistente alla terapia farmacologicadepressione subsindromicaDistimia o Disturbo depressivo persistenteDisturbo disforico premestrualedepressione bipolareDisturbo da disregolazione dell'umore dirompentedepressione postpartum (o perinatale)Disordine affettivo stagionaleDisturbo depressivo indotto da sostanzedepressione psicoticadepressione causata da una malattiaA pochi giorni dalla pubblicazione (e ...

Ariana Grande : 20 foto dello Sweetener Tour che ti lasceranno a bocca aperta : WOW! The post Ariana Grande: 20 foto dello Sweetener Tour che ti lasceranno a bocca aperta appeared first on News Mtv Italia.

“Earth” di Lil Dicky : da Ariana Grande a Ed Sheeran - ecco tutte le star che hanno partecipato al progetto : Una bellissima iniziativa The post “Earth” di Lil Dicky: da Ariana Grande a Ed Sheeran, ecco tutte le star che hanno partecipato al progetto appeared first on News Mtv Italia.