Anticipazioni Una Vita dal 12 al 18 maggio | matrimoni e rivolte

Anticipazioni Uomini e Donne : Riccardo chiede una seconda chance a Ida - Roberta non ci sta : Mercoledì scorso è stata registrata una nuova e movimentata puntata del Trono Over di Uomini e Donne: le Anticipazioni che ha riportato il blog "Isa&Chia", fanno sapere che in studio è successo di tutto anche questa volta. Il colpo di scena che ha spiazzato tutti i presenti, è stata la richiesta di Riccardo Guarnieri di poter rivedere Ida Platano: il cavaliere, infatti, vorrebbe dare una seconda possibilità al loro rapporto. Roberta Di Padua ...

Una Vita Anticipazioni : BLANCA dà alla luce un maschietto ma… : L’assassinio di Jaime Alday (Carlos Olalla), compiuto da Samuel (Juan Gareda), aprirà una serie di grandi dinamiche nelle prossime puntate di Una Vita. La trama principale della telenovela si arricchirà di una serie di colpi di scena e la povera BLANCA (Elena Gonzalez) finirà per partorire, in una situazione decisamente critica, prima del previsto. Cerchiamo quindi di ricapitolare al meglio tutto quello che succederà… Spoiler Una Vita: ...

Una Vita Anticipazioni : Casilda disperata per la morte di Martin : Dalle ultime anticipazioni delle puntate italiane di 'Una Vita', soap opera di grande successo, si evince che Martin Enraje è stato ucciso al posto di Diego Alday durante gli scontri tra le forze dell'ordine e gli operai del giacimento d'oro. I minatori infatti prenderanno d'assalto le città e le piazze per far valere i loro diritti, negati invece dai padroni. Ursula assolderà un sicario per liberarsi di Diego, ma in realtà porrà fine alla Vita ...

Una Vita Anticipazioni 10 maggio 2019 : Inigo nasconde un doppia identità : Inigo continua con la sua attività di contrabbando mentre La Deliciosa torna a essere la cioccolateria più rinomata della zona.

Il Segreto - Anticipazioni : Antolina avvelena il latte della Laguna : La nota soap opera Il Segreto riserva diverse ed esaltanti novità. In merito alle puntate che andranno in onda dal 12 al 18 maggio, alcune anticipazioni interessano Mauricio, il quale confesserà a Raimundo che l'ignota 'Lei', nascosta nelle catacombe della villa, in realtà è ancora viva. Nel frattempo Antolina tratterà Elsa come una serva. Poi la Laguna si recherà da Consuelo per chiederle un chiarimento. In seguito Julieta sarà convinta di aver ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 9 maggio 2019 : Angela subisce una terribile aggrssione : Giulia accompagna Angela al Centro di Ascolto ma qualcuno, nell'ombra, le osserva. Marina intanto "incastra" Andrea.

New Amsterdam - Anticipazioni 12 maggio : Max in crisi - Sharpe vuole adottare una bambina : Domenica 12 maggio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di New Amsterdam, la serie tv americana incentrata sulla vita di Max Goodwin, un dottore malato di cancro. Negli episodi 13-14-15 tratti dalla prima stagione del medical drama americano, il protagonista sarà messo di fronte alle sue paure, mentre la vicedirettrice Sharpe si attaccherà ad una bambina abbandonata. New Amsterdam: Bloom vittima di sensi di colpa Le anticipazioni di New ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Blanca perderà il suo bambino? : Immagini davvero drammatiche giungono dalla Spagna, dopo un'emorragia, Blanca, dirà di non sentire più il suo bambino.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 10 e sabato 11 maggio 2019 : anticipazioni puntata 713 di Una VITA di venerdì 10 e sabato 11 maggio 2019: Inigo e Flora ce l’hanno fatta: sono riusciti a far tornare La Deliciosa una delle pasticcerie “al top” della zona, anche se Inigo vende ancora di nascosto merce di contrabbando… Ursula chiede a Samuel di provocare per davvero la morte di Diego, perché solo in questo modo il riavvicinamento a Blanca sarebbe garantito… Samuel non accetta la ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Antonito pronto a fuggire con Lolita : Una Vita Anticipazioni spagnole, Antonito riceve una notizia inaspettata: il figlio di Ramon vuole fuggire con Lolita Brutte notizie per Antonito e Lolita, stando alle ultime Anticipazioni spagnole di Una Vita. La coppia vuole fuggire da Acacias, poiché al figlio di Ramon arriva una lettera inaspettata. Per i due innamorati sembra procedere tutto per il […] L'articolo Anticipazioni spagnole Una Vita: Antonito pronto a fuggire con Lolita ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : un personaggio molto amato dirà presto addio alla Soap : l'Inaspettato e ineluttabile destino di uno dei personaggi più amati di Una Vita, si sta per compiere. Scopriamo di più su questo drammatico lutto.

Il Paradiso delle Signore 3 Anticipazioni : NICOLETTA partorisce una bambina ma… : Mesi di attesa e finalmente, fra pochissimi episodi, vedremo NICOLETTA Cattaneo (Federica Girardello) partorire direttamente nel grande magazzino milanese de Il Paradiso delle Signore! Ebbene sì, la presenza tempestiva di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) permetterà alla giovane venere di dare alla luce una bellissima bambina grazie al pronto intervento di tutto il personale del magazzino e non solo: Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) e Clelia ...

Anticipazioni Beautiful - oggi : una delusa Steffy accetta la proposta di Bill : La puntata di Beautiful di ieri 8 maggio ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso dopo l'amara scoperta fatta da Steffy. Quest'ultima ha seguito il consiglio di Bill e si è recata alla Forrester Creations per controllare il comportamento di Liam. Purtroppo il magnate non si sbagliava nel metterla in guardia: quando lei è arrivata, Liam stava baciando appassionatamente Hope. A questo punto, Steffy ha cominciato ad inveire contro la ...