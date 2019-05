Anticipazioni Finale Grey' s Anatomy 15 | Il promo mostra Andrew DeLuca in manette

Mentre ero via - fiction Rai/ Anticipazioni ultima puntata 9 maggio : il finale di stagione : Mentre ero via fiction Rai 1, Anticipazioni ultima puntata 9 maggio 2019. Monica scopre un'ultima verità che potrebbe cambiare tutto...

Mentre ero via/ Anticipazioni 9 maggio - video : Monica scopre che... - finale stagione - : Mentre ero via, Anticipazioni ultima puntata 9 maggio 2019. Monica scopre un'ultima verità che potrebbe cambiare tutto, anche chi considera suo amico.

Law & Order Unità Vittime Speciali 19 verso il finale su Top Crime tra violenze e cold case : Anticipazioni 16 maggio : Law & Order Unità Vittime Speciali 19 si prepara per il gran finale in onda tra due settimane e i fan sanno bene che presto si ritroveranno a chiudere i conti con la squadra e con questa stagione. L'appuntamento è ancora una volta al giovedì sera su Top Crime e lo sarà anche oggi, 9 maggio, con gli episodi 19 e 20 dal titolo, rispettivamente, "Costi sommersi" e "Il libro di Esther" in cui l'Unita' Speciale indaga sulla scomparsa di Jules ...

MENTRE ERO VIA/ Anticipazioni 9 maggio - video : 'Sono io la causa..' - finale stagione - : MENTRE ero via, Anticipazioni ultima puntata 9 maggio 2019. Monica scopre un'ultima verità che potrebbe cambiare tutto, anche chi considera suo amico.

Anticipazioni Amici 18 : Tish fuori dalla semifinale ideale degli allievi - 'Blu' compresi : Ai 7 talenti rimasti in gara ad Amici è stato chiesto chi merita la semifinale in programma sabato 18 maggio: tutti i ragazzi, sia Bianchi che Blu, hanno escluso Tish dalla loro "rosa" ideale. Che Giordana, Mameli, Umberto e Rafael estromettessero la cantante dai capelli rossi dalla penultima puntata del serale era abbastanza scontato considerando che fa parte del team opposto al loro. La curiosità che tutti i fan della trasmissione hanno ...

Semifinale Amici 2019 Anticipazioni : i Blu “tradiscono” Tish : anticipazioni Semifinale Amici: Tish non ce la farà? I Blu e i Bianchi non credono in lei Cosa succederà nella Semifinale di Amici 18? I ragazzi pensano che saranno solo quattro i concorrenti che potranno accedere a questo step importante del talent show. E, fra questi, non ci sarebbe spazio per Tish. Sia i componenti […] L'articolo Semifinale Amici 2019 anticipazioni: i Blu “tradiscono” Tish proviene da Gossip e Tv.

Mentre ero via - ultima puntata : Anticipazioni episodio finale 9 maggio : Ultimo appuntamento con Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Monica: l’appuntamento è per la prima serata di giovedì 9 maggio, ovviamente su Rai1. Dopo la pausa per le festività pasquali, la serie scritta da Ivan Cotroneo (l’ideatore anche del grande successo che è stata La compagnia del cigno) e Monica Rametta ha ripreso la sua corsa per gli ultimi due appuntamenti: dopo il penultimo episodio ...

Anticipazioni 'Mentre ero via' atto finale : la Grossi farà i conti con una rivelazione : Domani 9 maggio, alle 21:20 circa su Rai1, andrà in onda la puntata finale della fiction televisiva 'Mentre ero via'. Finalmente il pubblico scoprirà tutta la verità nei riguardi di Monica, la protagonista della serie interpretata da Vittoria Puccini. La donna che ha perso i suoi ricordi di ben 8 anni fa mentre scappava dalla villa, sta tentando in tutti i modi di recuperarli. Molte persone però, le hanno raccontato una verità diversa sulla ...

Gomorra 4/ Anticipazioni 3 maggio : chi morirà? I pronostici - finale di stagione - : Gomorra 4, Anticipazioni 3 maggio 2019, finale di stagione. Mickey compie un gesto estremo per Patrizia; Genny attacca i Levante.

Gomorra 4/ Anticipazioni - finale di stagione : Mickey prende una decisione? - 3 maggio - : Gomorra 4, Anticipazioni 3 maggio 2019, finale di stagione. Mickey compie un gesto estremo per Patrizia; Genny attacca i Levante.

Niente on demand per il finale di Gomorra 4 e la rinascita di Genny in versione boss : Anticipazioni ultimi episodi del 3 maggio : Sono ore concitate queste per i fan di Gomorra 4 che questa mattina pensavano di trovare gli ultimi due episodi della stagione nella sezione on demand del decoder di Sky e che sono rimasti delusi dalla loro assenza. Inutile provare e riprovare e anche riavviare il decoder visto che proprio all'ora di pranzo Salvatore Esposito prima e Sky Atlantic dopo hanno confermato che gli ultimi episodi andranno in onda nel prime time di questa sera e che ...

Mentre ero via - ultima puntata : Anticipazioni episodio finale 9 maggio : Ultimo appuntamento con Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Monica: l’appuntamento è per la prima serata di giovedì 9 maggio, ovviamente su Rai1. Dopo la pausa per le festività pasquali, la serie scritta da Ivan Cotroneo (l’ideatore anche del grande successo che è stata La compagnia del cigno) e Monica Rametta ha ripreso la sua corsa per gli ultimi due appuntamenti: dopo il penultimo episodio ...

GOMORRA 4/ Anticipazioni 3 maggio 2019 : la mossa di Genny nel finale di stagione : GOMORRA 4, Anticipazioni 3 maggio 2019, finale di stagione. Mickey compie un gesto estremo per Patrizia; Genny attacca i Levante.

Gomorra 4 - Anticipazioni il finale di stagione : Genny torna in azione : La lotta per il controllo del territorio raggiunge il suo culmine con Mickey che deve decidere con chi schierarsi (il dilemma è se scegliere la famiglia o la donna che ama) e Genny che è costretto a tornare in azione per riprendersi ciò che è suo: sono queste le premesse del gran finale di Gomorra 4. La serie con gli episodi 11 e 12 in onda su Sky Atlantic e Sky Cinema alle 21,15 arriva alla conclusione. In occasione del finale di Gomorra – ...