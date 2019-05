Anne Hathaway riceve la stella sulla Walk of Fame

Anne Hathaway - star della commedia : sul set la rivincita delle donne : los angeles «Ho un bel ricordo della mia Pretty Princess accanto a Julie Andrews. Ma quella ragazza era la protagonista di una favola. Oggi ho 36 anni, le donne anche sullo schermo hanno bisogno di ...

Tagli capelli : «shag» come Anne Hathaway o «bob» come Natalie Portman? :

Anne Hathaway : "Mio figlio odia sentirmi cantare" : Anne Hathaway , durante un'intervista rilasciata in Inghilterra nel talk ' The Graham Norton Show ', ha raccontato che suo figlio Jonathan, 3 anni, non sopporta di sentirla cantare per casa. Il ...

Anne Hathaway : «La mia ultima sbronza? Cinque giorni in hangover» : Anne Hathaway ha detto basta con i drink. O meglio, non per sempre: almeno fino a quando suo figlio sarà maggiorenne. Non che l'alcol, di per sé, le crei disagi –

Anne Hathaway ha spiegato perché ha smesso di essere vegana a cena con Matt Damon : L'aneddoto raccontato dalla star The post Anne Hathaway ha spiegato perché ha smesso di essere vegana a cena con Matt Damon appeared first on News Mtv Italia.

Il diavolo veste Prada : trama - cast e curiosità sul film con Meryl Streep e Anne Hathaway : Martedì 26 marzo, in onda su Canale 5 in prima serata dalle 21.20 in poi, va in onda il film di culto Il diavolo veste Prada, pellicola che ha consacrato definitivamente il talento di Anne Hathaway ed Emily Blunt e che ha consegnato a Meryl Streep il suo ruolo più iconico in tutto quel decennio. Gioiellino di sceneggiatura, regia e interpretazione, il film gode anche della presenza di un grande caratterista come Stanley Tucci e del sempre ...