Anna Tatangelo fa impazzire i fan Ma chi le scatta le foto?

Anna Tatangelo - la foto nuda in sauna per smaltire il pranzo di Pasqua scatena la fantasia dei fan : Anna Tatangelo torna a stregare i fan con una foto che non lascia spazio all’immaginazione. Su Leggo.it le ultime novità. La compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto bollente che la vede ritratta nuda, coperta solo da un piccolo asciugamano. «Dopo Pasqua», cinguetta maliziosa Anna e i commenti dei fan in delirio non si fanno attendere. «Come fa a stare su l’asciugamano?», scrive un fan, ...

Anna Tatangelo - problemi di salute : annullato il concerto di Treviso : Anna Tatangelo, problemi di salute: salta il concerto di Treviso. L’annuncio della compagna di Gigi D’Alessio Anna Tatangelo, stasera 12 aprile, avrebbe dovuto fare tappa al New Age di Roncade (Treviso) per proseguire il suo tour ma il concerto è stato annullato. Brutta tegola per i fan veneti e brutta tegola soprattutto per la compagna […] L'articolo Anna Tatangelo, problemi di salute: annullato il concerto di Treviso proviene ...

Anna Tatangelo : «Ho fatto qualcosa di buono nella vita - mio figlio» : Anna che si sa fare i selfie bollenti nella doccia per Instagram, Anna che piange, Anna che tira fuori gli artigli rosso giungla se le dicono che fa trash. Anna che aveva 15 anni quando è andata per la prima volta a Sanremo, la stessa età di Miley Cyrus quando ancora faceva la dolce HAnnah Montana per la Disney, e ora guarda dove sono arrivate tutt’e due. Anna stella di periferia (Lucio Dalla perdonaci per la citazione), è da poco tornata dalla ...

Anna Tatangelo voce e talento al top - mancano la fisicità e la sfrontatezza di Rihanna : Fermi tutti che qui abbiamo un problema. O meglio, qualcuno ha un problema. Un problema originato da alcuni fraintendimenti, più o meno impliciti. Primo, il pop è considerato, a onde alterne, qualcosa di esecrabile. Peggio, qualcosa di cui vergognarsi, al punto poi da farlo proprio solo nel momento in cui ha compiuto un giro su se stesso e è diventato qualcosa vicino al trash, fosse anche nella sua versione più consapevole, il ...

Le Iene Show 2019 lo scherzo a Anna Tatangelo : le pompe funebri come sponsor (Video) : Le Iene Show 2019 Anna Tatangelo e il tour sponsorizzato dalle pompe funebri: La Fortuna sia con me ma Anna sarà superstiziosa? (Video) Nella puntata di ieri martedì 9 aprile de Le Iene su Italia 1, la Iena Mitch ha organizzato uno scherzo a Anna Tatangelo con la complicità del suo agente: uno sponsor particolare per un tour dal nome “La Fortuna sia con me“. Un’agenzia di pompe funebri, tra bare e carri, vuole sponsorizzare il ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme : eccoli alla festa del figlio Andrea : La famiglia si è riunita e ora Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio possono festeggiare insieme il figlio Andrea. I due cantanti infatti hanno avuto un periodo di crisi in cui sono stati separati ma ora la coppia si è riformata e ha deciso di regalare al figlio una grande festa per i suoi 9 anni. E’ stata Anna a postare dal suo account una foto che la vede assieme a Gigi e al figlio, accompagnata dalla didascalia: “Ti amo più di ogni altra cosa ...

Anna Tatangelo : 'Adesso faccio a modo mio' : Che siano cadute le barriere fra i generi, si nota anche dall'apertura di club deputati all'indie e al rock verso il pop mainstream. Oggi parte da Largo Venue il tour La fortuna sia con me, nuovo ...

Anna Tatangelo in reggiseno su Instagram per promuovere il tour : Anna Tatangelo da qualche tempo ha deciso di mostrare al mondo il suo lato più sexy e sensuale, condividendo con i fan foto che ne esaltano la femminilità. Ha da poco superato il momento di crisi con Gigi d'Alessio, con il quale la relazione sembrava ormai essere giunta al capolinea. Evidentemente l'amore nella coppia è talmente forte e profondo da aver permesso ai due cantanti di ricucire lo strappo, anche per la gioia dei loro tantissimi ...