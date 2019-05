Anna Frank | esce una nuova versione del suo diario | sarebbe quella originale

25 aprile - Maria e il diario come Anna Frank : sopravvisse ai campi fascisti ma il suo libro fu riscoperto dopo 70 anni : E’ stata la Anna Frank italiana, eppure Maria Eisenstein e il suo romanzo L’internata numero 6, scritto durante i cinque mesi di prigionia in un campo fascista in Abruzzo e pubblicato nel 1944, restano ancora sconosciuti, a 74 anni dalla liberazione. Il motivo, oggi come allora, è lo stesso. “Questo libro va contro il mito del buon italiano”, suggerisce a ilfattoquotidiano.it Carlo Spartaco Capogreco, professore di Storia contemporanea ...