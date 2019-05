Animali Notturni dei Fast Animals and Slow Kids è il rock italiano che pedala senza usare

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Più di vent'anni dopo la svolta pop-dei Litfiba e dopo il periodo d'oro dei sopravvalutati Timoria, "" deiandarriva un po' per ricordarci le origini del declino dele un po' per rispondere ai vetusti che credevano che la musica italiana del Diavolo fosse morta. Non lo è, e la band perugina ne ripropone i canoni in una veste tutta personale. Abbiamo scomodato i Litfiba e i Timoria perché gli anni '90 erano tutti loro, e quando si parlava ditutti facevano il nome di Ghigo Renzulli e Piero Pelù, ma anche di Francesco Renga e Omar Pedrini. Sì, c'era (e c'è ancora) Vasco Rossi, ma qui si parla di band.La band maledetta di Firenze aveva abbandonato la bellezza della trilogia del potere per scegliere di parlarci di un "diablo" oggi, di un "proibito" che infettava la politica domani e di una misteriosa donna del ...

OptiMagazine : Animali Notturni dei @fastanimalsask è il rock italiano che pedala senza usare le mani (recensione)… - LaSofiTM : RT @Truedrawing: 'Animali notturni' è un cd che fa male. Ma è un male passato, su cui ora si può ballare. - Asfodelo_ : Il nuovo album 'Animali Notturni' dei @fastanimalsask è molto bello ma poco indicato se siete sentimentalmente inst… -