Analfabeti digitali | secondo l’OCSE l’Italia il terzo Paese peggiore su 29 analizzati

(Di venerdì 10 maggio 2019) “La popolazione italiana non possiede le competenze di base necessarie per prosperare in un mondo digitale, sia in società sia sul posto di lavoro“, parola dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che ha tracciato un quadro abbastanza preoccupante per la situazione italiana. I dati sono contenuti nella relazione Skills Outlook 2019, che scatta la fotografia delle competenzedei cittadini di 29 Paesi fuori e dentro la Comunità Europea. Perché le competenze? Perché nell’era dellazzazione sono un requisito fondamentale per garantire alle persone maggiori probabilità di adattarsi quando lazzazione trasformerà il mondo del lavoro e delle attività quotidiane. Nella relazione si legge che “un’ampia gamma di competenze permette di sfruttare dei vantaggi derivanti dall’uso di Internet e delle ...

