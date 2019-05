Ambiente | Costa istituiremo il 10 maggio come | “giornata per l’educazione ambientale”

G7 Ambiente - Costa : "Superare divisioni fra economia e tutela ambientale" : "Chi si ostina a concepire l'economia secondo i vecchi paradigmi produttivistici basati sul carbon fossile e sullo sfruttamento delle risorse, e non secondo la Green economy e le economie circolari, ...

Ambiente - Costa : “Due decreti per la Sicilia” : Bloccati otto pozzi petroliferi offshore e imposte alla raffineria di Milazzo le Bat. Ad annunciare due decreti ministeriali per la Sicilia è il ministro dell’Ambiente Sergio Costa intervenendo al Museo del Mare di Milazzo. “Oggi – sottolinea Costa- porto a Milazzo due buone notizie per l’Ambiente e quindi per la salute dei cittadini. Ho già firmato il decreto ministeriale affinché la raffineria di Milazzo, come gli altri ...

Sicilia : LegAmbiente - 'Ok visita Costa a Milazzo ma ora serve cambio di passo' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - “Accogliamo con favore ed interesse la visita del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Milazzo. E' un segnale di attenzione verso una zona già dichiarata ad alto rischio di crisi ambientale nonché sin dal 2006". Così, in una nota Stefano Ciafani, presidente Legambient

Costa teatina e aree protette - interviene LegAmbiente : la nuova giunta può fare meglio di D'Alfonso : Persino la Zona Economica Speciale non è in contraddizione se, come si dice, debba servire a puntare sull'industria 4.0 ed ecodistretti, a rilanciare l'economia e l'imprenditoria locale che ha una ...

Clima : salta incontro Greta con ministro Ambiente Costa : Roma, 19 apr. - (AdnKronos) - salta l’incontro tra Greta Thunberg e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L’attivista svedese avrebbe dovuto incontrare il ministro privatamente prima del suo intervento dal palco di piazza del Popolo a Roma. Al ministro è stato proposto di venire in piazza per inc

Ambiente salatissimo - quanto ci costano (in multe Ue) tutti i nostri ritardi : Gestione dei rifiuti, mancato trattamento delle acque reflue urbane, qualità dell'aria: sul fronte ambientale a carico...

Ambiente - Costa : “Complimenti a Pisa - primo porto plastic free” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha scritto all’amministratore unico del porto di Pisa Simone Tempesti ringraziando “per aver accolto l’appello a diventare plastic free. E mi congratulo per essere diventato il primo porto d’Italia che ha detto addio alla plastica monouso. Mi auguro che questo modello virtuoso venga presto replicato negli altri porti italiani”. Con la legge Salvamare, approvata la scorsa ...

Ambiente : Costa - 'al via percorso per area marina protetta di Capri' : Roma, 8 apr. (AdnKronos) - "Mercoledì i sindaci di Capri e Anacapri saranno al ministero dell’Ambiente per avviare il percorso amministrativo per creare l’area marina protetta di Capri". Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Capri, nel corso dell’evento organizzato da Marevivo pe

