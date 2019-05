Amazfit Bip si aggiorna con la lingua italiana e l’ID chiamante

Amazfit Bip 2 potrebbe arrivare in due varianti a un prezzo davvero interessante : Amazfit Bip 2 potrebbe essere venduto in Cina a un prezzo niente male: ecco le ultime indiscrezioni sul tanto atteso wearable, il cui firmware svela un paio di dettagli interessanti. L'articolo Amazfit Bip 2 potrebbe arrivare in due varianti a un prezzo davvero interessante proviene da TuttoAndroid.