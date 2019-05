Altro che Brexit | il calcio europeo parla soltanto inglese

Uno - “non si può rispondere a un +2/+4 con un Altro +2/+4” : l’annuncio dell’azienda che chiarisce le regole del gioco : “Se qualcuno cala una carta +4 , devi pescarne 4 e passare il turno. Non puoi calare +2 per far sì che il giocatore successivo peschi sei carte. Non si possono sommare nemmeno due +4 per far pescare al giocatore successivo otto carte”. Finisce così la “pacchia” per i giocatori di Uno, il celebre gioco in cui vince chi rimane per primo senza carte: a sorpresa infatti, l’azienda ha pubblicato un tweet in cui chiarisce una ...

Sardegna - polemiche sull assessora Satta - ex di Forza Nuova. Lei replica 'Bacioni'. Altro caso all Agricoltura : Solo così si è credibili agli occhi del mondo'. Nel 2013 era candidata alla Politiche con Forza Nuova, capolista nel collegio di Cagliari, ora siederà tra i banchi della giunta regionale di ...

Di un Altro livello lo Xiaomi Mi Band 4 : cose che la rendono unica : La Xiaomi Mi Band 3 è stato un successo (gli appassionati di sport e fitness non possono proprio farne a meno), tanto da lasciar chiaramente intendere lo stesso accadrà con la Xiaomi Mi Band 4, chiamata ad una profonda rivoluzione, dal momento che, secondo voci ormai insistenti, adotterà per la prima volta uno schermo a colori. A bordo non dovrebbero mancare l'NFC (per quanto riguarda almeno una delle due versioni che saranno messe a ...

Altro che Brexit : Volvo non teme il fallimento del ‘no-deal’ e cosa potrebbe succedere : Polestar (Volvo) non cede alle incertezze generate dalla Brexit ma gli scenari di un eventuale ‘no-deal’ sono ancora troppo incerti Polestar, divisione sportiva ed elettrica di Volvo e di proprieta dei cinesi di Geely, ha ampliato significativamente la sua capacità di ricerca e sviluppo con la creazione di un nuovo centro nel Regno Unito. Totalmente in controtendenza, mentre tutti gli altri costruttori automobilistici (e non ...

Giorgia Meloni a Jean Claude Juncker : "Altroché migranti - il 26 maggio ti mando una bottiglia di vino a casa" : Giorgia Meloni massacra Jean Claude Juncker sugli immigrati. Con un post sul suo profilo Twitter la leader di Fratelli d'Italia lancia una previsione drammatica per il presidente della Commissione europea: "Per Juncker la maggior parte degli immigrati sono rifugiati. Ma l'85 per cento di chi arriva

Otto e Mezzo - Altro che mazzo di fiori : Lilli Gruber deve ringraziare Salvini - le cifre-bomba dello share : Super ascolti su La7 per Otto e Mezzo . Andava in onda l'epico scontro tra Lilli Gruber e Matteo Salvini che alla vigilia avevano bisticciato via social. Bisticci ampiamente proseguiti anche nel corso ...

Elisa Isoardi : "Altro che Prova del Cuoco... Prova del fuoco" : Elisa Isoardi è stata ospite della puntata dell'8 maggio de La Vita in Diretta : la conduttrice ha avuto la possibilità di parlare del suo ultimo anno di lavoro che l'ha vista al timone di una delle ...

Altro che Brexit. Il Tottenham fa il miracolo contro l'Ajax - finale di Champions tutta inglese : Potrebbe chiamarsi la Champions delle imprese: dopo quella del Liverpool di ieri che ha mandato a casa il Barcellona, stasera è stata la volta del Tottenham che dopo aver perso la semifinale di andata 1-0 a Londra, ad Amsterdam, contro l’Ajax, sotto di due gol alla fine del primo tempo, ribalta il risultato grazie alla tripletta di Lucas Moura e raggiunge i Reds in finale infilando un clamoroso 3-2 agli olandesi: al Wanda ...

Elisa Isoardi - il bilancio su La Prova del Cuoco : “La prova del fuoco - Altro che!” : Elisa Isoardi fa un bilancio su La prova del Cuoco: “Ce la stiamo facendo” Elisa Isoardi dall’inizio della stagione televisiva è il nuovo volto de La prova del Cuoco. Una stagione intensa per la giovane conduttrice piemontese che ha avuto l’arduo compito di sostituire la veterana Antonella Clerici. Ma non solo, ha dovuto anche fare […] L'articolo Elisa Isoardi, il bilancio su La prova del Cuoco: “La prova del ...

Altro che morente! : Altro che morente! – da Il Fatto Quotidiano #forzaitalia #berlusconi #tangenti #fontana #altitonante #tatarella #milano #politica #cartoon #satira #9maggio #natangelo L'articolo Altro che morente! proviene da Il Fatto Quotidiano.

Meteo Maggio - Altro che Primavera! Nuova irruzione artica nel cuore dell’Europa : freddo anomalo e maltempo fino al Mediterraneo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Alcune zone d’Europa dovranno continuare a sopportare condizioni tutt’altro che primaverili nella settimana dopo la grande irruzione artica del 4-5 Maggio. Per alcune aree del continente sono previste, infatti, condizioni tipicamente invernali. Nel weekend dell’11-12 Maggio, una forte dorsale si sviluppa sull’Europa occidentale-sudoccidentale e determina un modello freddo per l’Europa centrale e parzialmente anche per il ...

Altro che quota 100 - dipendenti della Camera in pensione a meno di 60 anni (ma per poco) : È la legge che consente ancora ad alcune decine di impiegati di Montecitorio e palazzo Madama di accedere a un esodo...

SFOOTING/ Altro che Avengers - il Festival del Silenzio lascia senza parole : Non era una rassegna sul cinema muto. Da "Giù di corda vocale" a "Silenzio prego" proiettati tanti capolavori che hanno zittito pubblico e critica

Anche Cattelan in campo nel Derthona che sale in Eccellenza : "Il 5 maggio ora ha un Altro significato" : La politica dei piccoli passi ha premiato i novaresi, pronta a riaffacciarsi nell'élite del calcio regionale. Centallo, stagione da record Giovanile Centallo ha coronato il sogno Eccellenza vincendo ...