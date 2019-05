TelevideoRai101 : Altitonante: soldi a campagna Tatarella - rep_milano : Tangenti in Lombardia, Altitonante al gip: 'Nessuna mazzetta, soldi per campagna di Tatarella' [news aggiornata all… - RRmpinero : RT @Tg3web: Tangenti a Milano, interrogato il consigliere di Forza Italia Altitonante, si difende: 'I soldi al collega di partito Tatarella… -

"Non ha presoné come corruzione né come finanziamento illecito".Così il legale di Fabio, il consigliere lombardo FI arrestato nell'inchiesta della Dda milanese sulla corruzione. Il suo assistito ha respinto le accuse davanti al Gip, riferisce. Secondo l'avvocato,non c'è "alcuna mazzetta da 20 mila euro"e i 25 mila euro contestati come finanziamento illecito "non erano riferiti alla suaelettorale", ma a quella di un altro candidato, nello specifico "Pietroche era mandatario elettorale".(Di venerdì 10 maggio 2019)