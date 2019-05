Almeno 60 migranti partiti dalla Libia sono morti nel Mediterraneo

Migranti - naufragio al largo della Tunisia : «Almeno 70 morti». E in 100 arrivano a Lampedusa : ... ma per consolidarli «serve un vero e proprio salto di qualità nella politica estera italiana nella sua collegialità, investendo profili di natura economica-commerciale e di politica estera tout ...

Naufragio a largo della Tunisia - Almeno 70 migranti morti : almeno 70 migranti sono annegati, oggi, a causa dell'affondamento della loro imbarcazione in acque internazionali, a 40 miglia dalla citta' di Sfax in Tunisia. Sedici finora i sopravvissuti, salvati da pescherecci nella zona. Lo riferisce l'agenzia di stampa tunisina Tap. I migranti di origine subsahariana sarebbero partiti dalla Libia ed il numero delle vittime potrebbe aumentare. Al momento sono in corso le operazioni di salvataggio e recupero ...

Migranti - Almeno 70 morti in un naufragio al largo della Tunisia. Pescherecci salvano 16 persone : almeno 70 Migranti sono annegati, oggi, a causa dell’affondamento della loro imbarcazione in acque internazionali, a 40 miglia dalla città di Sfax in Tunisia. Sedici finora i sopravvissuti, salvati da Pescherecci nella zona. Lo riferisce l’agenzia di stampa tunisina Tap. I Migranti, di origine subsahariana, sarebbero partiti dalla Libia e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Al momento sono in corso le operazioni di salvataggio e recupero ...

Alarm Phone : "Almeno 70 migranti morti a largo della Tunisia" : “Almeno 70 migranti sono annegati oggi al largo di Sfax, Tunisia, in un naufragio”. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, che spiega: “Molto probabilmente la barca è partita dalla Libia e il numero di morti potrebbe aumentare. L’operazione di salvataggio è ancora in corso. Sedici persone sono state salvate dai pescatori”.At least 70 #migrants drowned today off the coast of #Sfax/#Tunisia in a shipwreck . ...

