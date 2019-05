Alluvione Livorno | la relazione | “Con un censimento dei punti critici si sarebbero potuti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Un sindaco “disinteressato” che, nel giorno dell’del 9 settembre 2017, “omette” di rendersi reperibile e poi “disattende il suo ruolo come apice della Protezione Civile”. E poi un “dei” che se fosse stato elaborato in precedenza avrebbe anche potuto “limitare la probabilità di avvenimento dei decessi”. Cioè si potevano evitare gli otto morti. A Palazzo Civico arriva la consulenza dei cinque tecnici nominati dalla procura disulla base del quale i pm hanno chiuso le indagini per il sindaco Filippo Nogarin, accusato di omicidio colposo plurimo insieme al responsabile della Protezione Civile Riccardo Pucciarelli. Ladi 111 pagine scritta da cinque esperti del settore è un attacco durissimo nei confronti del sindaco di, che non si è ricandidato per un secondo mandato preferendo correre alle europee. “Il ...

