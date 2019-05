Alfa Romeo Giulia e Stelvio | arriva l' allestimento Sport Tech

Nuovo allestimento Alfa Romeo Sport-Tech : Dedicato ad Alfa Romeo Giulia e Stelvio, Sport-Tech è un allestimento esclusivo che coniuga la sportività della berlina e del SUV a una dotazione completa in termini di comfort e tecnologia. La nuova Giulia Sport-Tech unisce l’anima sportiva Alfa Romeo alla connettività di bordo: di serie infatti offre contenuti esclusivi quali cerchi in lega bruniti […] L'articolo Nuovo allestimento Alfa Romeo Sport-Tech sembra essere il primo su ...

Raikkonen non si sente più 'importante' in Alfa Romeo : Le sue prestazioni costanti si sono rivelate preziose come dimostrano i primi 4 Gran Premi della stagione , ma il campione del mondo 2007 lo vede semplicemente come il suo lavoro. "Alla fine, sono ...

Formula 1 – La modestia di Raikkonen : “Alfa Romeo non è top team ma può migliorare - porto esperienza ma non mi sento importante” : Kimi Raikkonen esalta la forza del gruppo rispetto ai meriti del singolo: l’ex pilota Ferrari punta a migliorare l’Alfa Romeo con la sua esperienza, senza però sentirsi una prima donna I membri dell’Alfa Romeo non perdono occasione di elogiare il suo lavoro, ma Kimi Raikkonen preferisce esaltare il gruppo. Il pilota finlandese, con i suoi soliti modi da ‘Iceman, glissa sui complimenti e preferisce mettere la sua ...

Al via ordini nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Sport-Tech : Giulia Sport-Tech è disponibile con le motorizzazioni 2.2 Turbo Diesel 160 Cv e 450 Nm di coppia, con cambio AT8 - interamente in alluminio e caratterizzato dal sistema d'iniezione di ultima ...

Alfa Romeo Giulia<br> - Arriva la versione Sport-Tech : Una nuova promozione fa sì che l'Alfa Romeo Giulia sia ora acquistabile con un prezzo di partenza di 35.900 euro, grazie a un contributo delle concessionarie. La versione Sport-Tech della berlina viene infatti proposta con dotazioni più ricche rispetto ai modelli d'ingresso gamma, ma con un listino prezzi più contenuto.Più tecnologia. Basata sulla 2.2 Turbo Diesel da 160 CV e 450 Nm o sulla 2.0 turbobenzina da 200 CV e 330 Nm, in entrambi i casi ...

Alfa Romeo Stelvio - Sfida alle altre Suv sulle piste inglesi - VIDEO : A colpi di record, al Nürburgring la competizione tra Suv è fervente. Dopo che lAlfa Romeo Stelvio Quadrifoglio aveva fermato il cronometro a 751e 7 decimi mettendosi dietro la Porsche Cayenne Turbo, nel novembre scorso la Mercedes-AMG GLC 63 S è salita sul 'Ring diventando la sport utility attualmente più veloce sul Nordschleife. Ma perché non accendere la Sfida anche altrove? Allora la Stelvio Quadrifoglio è scesa in ...

Alfa Romeo propone nuovo allestimento Sport-tech per le sue vetture - caratteristiche e prezzi [GALLERY] : Alfa romeo Sport-tech per Giulia e Stelvio, è un allestimento esclusivo che coniuga l’apprezzata sportività della berlina e del SUV a una dotazione completa in termini di comfort e tecnologia Alfa romeo Giulia Sport-tech La nuova Giulia Sport-tech unisce l’anima sportiva Alfa romeo alla connettività di bordo: di serie infatti offre contenuti esclusivi quali cerchi in lega bruniti a 5 fori da 18″, vetri privacy, Alfa ...

Hertz 'corre' con l'Alfa Romeo Giulia : ROMA, 9 MAG - Un concentrato di sport, passione e Made in Italy per chi vuole vivere una vacanza sulle strade del Bel Paese davvero in pole position. E' la filosofia alla base di Selezione Italia, la flotta Premium di Hertz, che si ...

FCA Heritage ed Alfa Romeo protagoniste della storica “1000 Miglia” : Anche quest’anno FCA Heristage ed Alfa Romeo Saranno protagoniste della “Corsa più bella del mondo” , la 37° edizione della storica “1000 Miglia” Anche quest’anno è tutto pronto per vivere le forti emozioni che regala la rievocazione storica della 1000 Miglia, la leggendaria competizione definita da Enzo Ferrari “la corsa più bella del mondo“. Giunta alla 37esima edizione, questa festa ...

Dici Mille Miglia e pensi all'Alfa Romeo : E proprio a sancire il legame indissolubile tra il marchio e il mondo delle competizioni, sarà presente al via Antonio Giovinazzi, il pilota impegnato in Formula 1 con la monoposto C38 del team 'Alfa ...

Hertz mette il turbo : da oggi si potrà noleggiare anche la Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio : ... scattando da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, rivelandosi senza dubbio una delle vetture italiane più ambite dagli appassionati di tutto il mondo. Sarà principalmente preferita, secondo le stime di ...

Le novità di Fiat e Alfa Romeo al Salone di Barcellona : Tutti i presenti, potranno vedere e toccare con mano le novità entusiasmanti dei noti marchi italiani conosciuti in tutto il Mondo. Lo stend del Biscione presenterà al pubblico in Spagna la nuova ...