repubblica

(Di venerdì 10 maggio 2019) Intervista al figlio dell'artista napoletano: "Cosa mia ha insegnato della musica? Che è un’arte seria, da rispettare"

cronaca_news : Alex Daniele alla Fonoprint di Bologna incontra gli studenti: 'Vi racconto come mio padre Pino faceva musica'… - umbriatweets : Avete letto? Alex Daniele alla Fonoprint di Bologna incontra gli studenti: 'Vi racconto come mio padre Pino faceva… - rep_bologna : Alex Daniele alla Fonoprint di Bologna incontra gli studenti: 'Vi racconto come mio padre Pino faceva musica' [news… -