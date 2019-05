Albissola | domenica il MuDa ospita ' Ne piaxe cantà'

104news

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ultimamente ha pubblicato i cd 'Natale in Liguria e nel mondo', 'Canzoni e tradizioni' e 'Ne', che propone nel concerto diad. Il concerto è il primo di tre ...

savonanews : Albissola Marina: domenica 12 maggio al ‘MuDA ‘Ne piaxe cantà’, concerto in dialetto della Corale genovese ‘Nuova S… - FabioCeloni : Da domattina sarò ad Albissola Comics per firme, vendita stampe, sketch e commission. Mi trovate sabato e domenica… - SvSport1 : Calcio, Promozione. La finale di Coppa Italia Taggia-Rivasamba in programma domenica 12 maggio al 'Farraggiana' di… -