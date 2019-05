Al via il Giro d’Italia 2019 | come seguirlo in Tv e in streaming

Giro d’Italia al via : Tom Dumoulin primo a partire nella crono di domani : Giro d’Italia, Tom Dumoulin sarà il primo ai nastri di partenza della cronometro di domani: Puccio ultimo a partire E’ stata annunciata oggi la lista dei partenti del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno e organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport. Il primo corridore a partire nella crono sarà Tom Dumoulin (Team Sunweb) alle 16:50, mentre l’ultimo corridore, Salvatore ...

Giro : da Nibali a Dumoulin - quanti big al via da Bologna : Il 102/o Giro d'Italia di ciclismo, fin dai primi metri, sarà sfida totale fra Vincenzo Nibali - a caccia di uno storico tris in carriera - e il... resto del mondo: dall'olandese Tom Dumoulin, vincitore nel 2017, a Simon Yates, 13 giorni in rosa l'anno scorso prima del crollo sul Colle delle Finestre. Occhio al colombiano Miguel Angel Lopez, e alla 'sua' ...

Giro d’Italia 2019 : cosa aspettarsi dagli italiani? Vincenzo Nibali il faro - Elia Viviani punta alle volate. Si cercano volti nuovi : Cinque successi di tappa, la Maglia Ciclamino di Elia Viviani e la quinta posizione in classifica generale di Domenico Pozzovivo. Questo il bottino arrivato nel 2018 al Giro d’Italia per quanto riguarda i colori del Bel Paese: c’è bisogno assolutamente di migliorarlo in questa edizione numero 102 che scatterà domani con la breve cronometro da Bologna. cosa dovremo aspettarci dai nostri portacolori? Ovviamente il faro nella corsa, ...

Silvia Toffanin sbotta contro Pamela Prati per la questione matrimonio : “impossibile crederti…nemmeno all’esistenza di Caltagirone” : La questione del matrimonio di Pamela Prati è sulla bocca di tutte le riviste di gossip, a Verissimo la Toffanin sbotta contro la Prati è stata registrata l’intervista di Pamela Prati a Verissimo. In questa occasione la donna è stata chiamata in studio da Silvia Toffanin per parlare del suo futuro e misteriosissimo marito Marco Caltagirone. Cosa ha … Continue reading Silvia Toffanin sbotta contro Pamela Prati per la questione matrimonio: ...

Con Nibali - Viviani e Battaglin saranno 49 gli italiani al Giro : Da Vincenzo Nibali , Bahrein-Merida, a Elia Viviani , Deceuninck-Quick Step,, passando per Enrico Battaglin , Katusha-Alpecin,, saranno 49 i corridori italiani al via del Giro d'Italia numero102. ...

Giro d’Italia – Elia Viviani gareggerà con una splendida maglia tricolore : “voglio rispettare il ciclismo italiano” [FOTO] : Elia Viviani correrà al Giro d’Italia 2019 con una splendida maglia tricolore in qualità di campione nazionale Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale del Giro d’Italia 2019. La 102ª edizione prenderà il via sabato da Bologna e vedrà Elia Viviani gareggiare con una speciale maglia tricolore in qualità di campione nazionale. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport: ...

Giro d’Italia 2019 : tutti i corridori italiani al via. Vincenzo Nibali punta alla maglia rosa - Elia Viviani pronto a dare spettacolo nelle volate : Saranno 51 i corridori italiani che vedremo in corsa al Giro d’Italia 2019. Sulle strade del paese i nostri portacolori sono pronti a lasciare il segno, ma già prima della partenza c’è un dato positivo. Infatti il contingente azzurro è aumentato numericamente rispetto alle due precedenti edizioni, in cui erano presenti 45 italiani. Un incremento minimo, ma che quantomeno interrompe il trend di decrescita degli ultimi anni. Inoltre alla ...

Giro d’Italia – Elia Viviani punta a ripetersi : “la corsa termina nella mia Verona - sarebbe bello salire sul podio con la maglia ciclamino” : Elia Viviani pronto all’edizione 102 del Giro d’Italia: le sensazioni del velocista italiano alla vigilia della grande partenza della corsa rosa Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, prima di dare ...

Giro : Viviani mio avversario sarà Gaviria : BOLOGNA, 9 MAG - "Abbiamo obiettivi in comune, io e i miei compagni: quest'anno la squadra, la Deceuninck- Quick Step, ndr, è ben bilanciata. Cercheremo di vincere le tappe alla nostra portata, ma ...

Giro d’Italia 2019 : le tappe chiave che decideranno la Corsa Rosa. Dalle cronometro al tappone con Gavia e Mortirolo : In un percorso così variegato come quello del Giro d’Italia 2019, saranno cinque i giorni che potrebbero, anzi, dovrebbero decidere la sorte della Corsa Rosa e sentenziare giorno dopo giorno il podio definitivo di questa 102^ edizione. La prima è sicuramente la tappa numero 9 di domenica 19 maggio, ovvero la cronometro di 34,8 km da Riccione a San Marino. È una giornata chiave e probabilmente già decisiva per la maglia Rosa. Dopo questa ...

Giro - Elia Viviani omaggia il ciclismo italiano con una maglia tricolore : BOLOGNA - ' Il Giro d'Italia è la mia ultima grande gara in maglia tricolore, e visto che quest'anno i campionati nazionali non sono adatti a me, volevamo fare qualcosa di speciale per segnare quello ...