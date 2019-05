Aggiornamento Gae | come sbloccare istanze online per trasferimento provincia

Scuola - Aggiornamento Gae ultime notizie : FAQ Miur numero 6 - chiarimenti : Vi abbiamo relazionato nei giorni scorsi in merito alle FAQ pubblicate dal Ministero dell’Istruzione sulla domanda di aggiornamento alle graduatorie ad esaurimento, i cui termini scadranno il prossimo 16 maggio. Dopo la pubblicazione delle prime cinque FAQ, (che potrete consultare cliccando qui) il dicastero di Viale Trastevere, ha fornito dei chiarimenti sulla nota 31 del modello di domanda, spiegandone il significato. aggiornamento delle ...

Scuola - Aggiornamento Gae ultime notizie : le FAQ del Miur - chiarimenti : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare alcune FAQ relative alla domanda per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/22. I chiarimenti riguardano, in particolar modo, il reinserimento dei docenti depennati, l’aggiornamento con riserva e la rivalutazione del servizio. Ecco le Frequently Asked Question pubblicate dal Miur. FAQ Miur ...

Scuola - Aggiornamento Gae : avviso Miur con istruzioni per i docenti depennati : In riferimento all’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, le cui domande potranno essere inviate entro il prossimo 16 maggio, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso rivolto al personale docente ed educativo che voglia reinserirsi nelle graduatorie, avviso in cui sono contenute le istruzioni da seguire. Ecco qui di seguito il testo integrale relativo all’avviso. aggiornamento Gae, avviso con istruzioni per ...

Scuola - Aggiornamento Gae : perché occorre impugnare il Decreto - ecco le parole dell’avvocato Miceli : In un post pubblicato su Facebook, l’avvocato Walter Miceli ha spiegato il perché sia importante impugnare con un nuovo ricorso il recente Decreto Ministeriale riguardante l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, visto che ‘contiene autonomi punti lesivi della posizione dei ricorrenti ivi inseriti con riserva in quanto prevede che i diplomati magistrale che saranno destinatari di sentenze di merito sfavorevoli non ...

GaE Aggiornamento 2019/22 - la scheda : punteggio - titoli - servizio e altro : aggiornamento graduatorie ad esaurimento docenti scuola statale 2019/2022: la FLC CGIL ha pubblicato una scheda riassuntiva con la risposta alle principali domande. Al suo interno è possibile visualizzare diverse informazioni. Graduatorie ad esaurimento, aggiornamento 2019/22 Nella scheda riportata sotto relativa all’aggiornamento delle GaE 2019/22 potete trovare le seguenti informazioni: Termini per la presentazione delle domande Chi ...

Decreto Aggiornamento Gae : continua l'esclusione dei diplomati magistrali : Venerdì 26 aprile ha preso il via il tanto atteso aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, e ci sarà tempo fino al 16 maggio alle ore 14:00. Il Decreto firmato il 24 aprile dal Ministro dell'Istruzione Bussetti fornisce precise informazioni circa gli insegnanti idonei all'aggiornamento stesso, prendendo anche in considerazione la casistica della riserva. Ciò che emerge è nuovamente una discriminazione nei confronti dei possessori del ...

Aggiornamento Gae : cosa devono fare diplomati magistrali inseriti con riserva : Una delle domande maggiormente ricorrenti tra i diplomati magistrali che hanno i ricorsi pendenti è quella che chiede se anche loro devono presentare la domanda per l’Aggiornamento delle Gae. Con il decreto ministeriale numero 374 2019, oltre allo scioglimento della riserva per coloro che sono inseriti a pieno titolo, i docenti presenti potranno ottenere il trasferimento in una provincia diversa se in essa non vi sono più altri aspiranti. ...

GaE - la guida Miur alla domanda per l’Aggiornamento 2019 delle graduatorie : La presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, o GaE, deve avvenire entro il 16 maggio, ore 14.00: sarà valida per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22. Il Miur ha predisposto una guida dettagliata per chi deve partecipare all’aggiornamento. domanda di aggiornamento GaE 2019 La domanda per l’aggiornamento delle GaE, o grduatorie ad esaurimento, va presentata telematicamente tramite Istanze Online. ...

Scuola - Aggiornamento Gae : ecco come ricevere assistenza per le domande - le info utili : Non sono mancati i problemi in questi primi giorni di invio delle domande per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento: un errore di sistema ha complicato non poco il lavoro di compilazione dell’istanza da parte dei candidati. A questo proposito, ricordiamo che il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un servizio di assistenza a favore dei candidati in merito alla procedura corretta da mettere in atto per la ...

Aggiornamento Gae : registrazione su istanze online - recupero della password e del codice personale : In vista dell’Aggiornamento delle Gae partito ufficialmente il 26 aprile qualche docente potrebbe trovarsi alle prese con alcune operazioni preliminari. Come previsto dal decreto di Aggiornamento n. 374/2019, le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite istanze on line. Occorrerà pertanto essere già registrati. Chi non avesse ancora provveduto a registrarsi potrà farlo seguendo la procedura che descriviamo di ...

Aggiornamento Gae - errori di sistema : Da oggi è possibile compilare la domanda di Aggiornamento delle Graduatorie Ad Esaurimento da parte del personale docente, in modo da poter attualizzare il punteggio ed eventualmente cambiare provincia. La domanda può essere compilata solo ed esclusivamente accedendo al portale Istanze Online. Non è prevista la modalità cartacea. Una volta entrati con le proprie credenziali, la si trova in fondo alla lista delle voci. Già in mattinata però ...

Scuola - Aggiornamento Gae : al via da oggi le domande - ecco cosa potranno fare gli aspiranti docenti : Al via da oggi, venerdì 26 aprile, le domande per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento secondo quanto indicato dal decreto 374/19: i docenti avranno tempo sino al prossimo 16 maggio (scadenza ore 14) per presentare le loro domande tramite il sistema Polis. L’aggiornamento avrà validità triennale, vale a dire sino all’anno scolastico 2021/2022. L’aggiornamento riguarderà anche le graduatorie di istituto di ...

Diplomati Magistrali in ruolo con riserva - Aggiornamento Gae : In vista dell’uscita del bando di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, che dovrebbe uscire secondo voci ufficiose a fine aprile, tra gli interrogativi spiccano i dubbi non solo dei Diplomati Magistrali inseriti al momento con riserva, ma anche di coloro che hanno già avuto accesso al ruolo con riserva tramite proprio le Gae. Come si dovranno comportare questi ultimi? Gae con riserva Con riferimento ai Dm inseriti con riserva in Gae a ...