Acquisti Juventus 2019 2020 | 5 nuovi arrivi | saranno 6 le cessioni

Don Balon - Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto sei Acquisti alla Juventus : tra questi Pogba : In attesa di conoscere il futuro della panchina bianconera, che arriverà dall'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a lavorare sul mercato per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in Champions League. L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha evidentemente incrementato la qualità della rosa, ma l'apporto del portoghese potrebbe arrivare anche dal ...

Juventus 2019 2020 : Acquisti - cessioni e obiettivi del mercato bianconero : Juventus 2019 2020- Stagione pronta ad andare in archivio con la Juventus Campione d’italia pronta a concentrarsi già in vista del prossimo mercato. Come detto e ripetuto, i bianconeri punteranno con forte irruenza su un centrale difensivo. Non è escluso che i difensori possano essere addirittura due. Giusto procedere per ordine: qualora la Juventus decida […] More

«Calciomercato - Cristiano Ronaldo chiede sei Acquisti alla Juventus» : ROMA - Il campionato archiviato in maniera trionfale e, al contempo, l'uscita prematura dalla Champions, proiettano la Juventus alla prossima stagione con largo anticipo rispetto alla concorrenza. C'è ...

Acquisti Juventus 2019/2020 : Ramsey il primo tassello - ecco chi arriverà : Acquisti Juventus 2019 2020- Una stagione pronta ad andare in archivio e una nuova annata già da programmare in vista del prossimo futuro. La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di mercato estivo. L’arrivo ufficiale di Ramsey arricchirà il centrocampo bianconero di qualità, esperienza e di inserimenti […] More

Mercato Juventus - non solo Manolas : 5 Acquisti per la rivoluzione : Mercato Juventus- Tanti obiettivi per mettere in atto un’autentica rivoluzione. La Juventus medita il da farsi in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Come più volte sottolineato dalla dirigenza bianconera, il piano juventino sarà quello di ringiovanire il reparto difensivo e di puntare forte su un big per ruolo. In difesa resta vivo il […] More

Juventus - nella lista degli Acquisti richiesti da Ronaldo ci sarebbe anche Isco : La conferma di Cristiano Ronaldo alla Juventus anche per la prossima stagione è stata apprezzata dai tifosi bianconeri, delusi inevitabilmente dalla sconfitta bianconera nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Sembra però che il portoghese abbia però richiesto alla dirigenza bianconera di intervenire in maniera massiccia sul mercato, per cercare di essere competitivi soprattutto in Champions League. L'ambizione del portoghese può ...

Mercato Juventus - 5 nuovi Acquisti : tutti i nomi della lista Paratici : Mercato Juventus- La Juventus si prepara ad una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo Mercato estivo. Come trapelato nelle ultime ore, i bianconeri proveranno l’assalto reale e concreto ad un doppio difensore, uno o due centrocampisti e un attaccante. In difesa si punterà ad un centrale difensivo, e ad un altro centrale arruolabile […] More

Calciomercato Juventus : tra i possibili Acquisti a centrocampo - c'è Kroos : La Serie A anche in questo weekend entrerà nel vivo soprattutto per la lotta per le qualificazioni alle competizioni europee e per la salvezza, mentre da settimana scorsa, è arrivata la matematica certezza della vittoria dell'ottavo scudetto di fila per la Juventus. Proprio per questo, l'attenzione della dirigenza bianconera si è inevitabilmente spostata sul mercato, con tante novità che dovrebbero riguardare la rosa bianconera per la prossima ...

Mercato Juventus - 6 Acquisti “chiesti” da Ronaldo : piano Paratici : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da alcune fonti di Mercato, e come confermato nelle ultime ore, la Juventus sarebbe pronta ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Certi gli addii di Barzagli e Caceres. Paratici partirà alla caccia di due nuovi centrali di difesa capaci di coprire al meglio sia il […] More

Mercato Juventus - Ronaldo resta : 4 nuovi Acquisti - sarà rivoluzione : Mercato Juventus – Dopo la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo, la Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Il piano di Paratici sarà chiaro e immediato. Ci sarà una vera e propria rivoluzione. Ronaldo sarà confermato. Lo stesso diretto interessato ha annunciato il suo amore per […] More

Mercato Juventus - ora la rivoluzione : Chiesa e altri 3 Acquisti : Mercato Juventus- Un’uscita di scena prematura e deludente. La Juventus cede il passo all’Ajax e abbandona la Champions League. Una squadra lenta, macchinosa e troppo rinunciataria. I bianconeri lasciano la massima competizione Europea con diversi rimpianti. Ora, però, è tempo di voltare pagina e programmare il futuro. Paratici sarebbe pronto a mettere a segno il […] More

Piazza Affari : Acquisti a mani basse su Juventus : Effervescente la società operante nel settore del calcio professionistico , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,31%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...