A Coppa Italia penseremo dopo Cagliari

Basket - il programma e le date della stagione 2019-2020. Si parte con la SuperCoppa Italiana - la Serie A dovrà finire entro il 12 giugno : La Lega Basket Serie A ha comunicato l’approvazione, in sede di assemblea, delle disposizioni per l’ammissione e la permanenza al massimo campionato per la stagione 2019-2020. E’ stata inoltre approvata la pianificazione per le date della ventura annata, che dipenderà in buona parte anche da alcune disposizioni dettate dalla FIBA. La Federazione internazionale, infatti, ha imposto, non solo all’Italia, di terminare tutte ...

Atalanta - Lazio - la finale di Coppa Italia è su Rai1 - : Raiuno inizierà la cronaca diretta dallo stadio alle 20.30; il calcio d'inizio è invece previsto per le 20.45 .

Lazio - ecco la maglia speciale per la finale di Coppa Italia : maglia Lazio finale Coppa Italia. Manca ormai meno di una settimana alla finale di Coppa Italia che vedrà per protagoniste la Lazio e una sorprendente Atalanta, alle prese con il sogno Champions League che potrebbe essere realizzato mantenendo il quarto posto in campionato. In occasione del match dell’Olimpico i biancocelesti scenderanno in campo con una […] L'articolo Lazio, ecco la maglia speciale per la finale di Coppa Italia è ...

Lazio svela maglia per la finale di Coppa Italia : sarà omaggio a Inno di Mameli : Una maglia speciale per la finale di Coppa Italia . È quella che indosserà la Lazio nell'ultimo atto della competizione Nazionale il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico. Per la sfida contro l'...

Video/ Viterbese Monza - 1-0 - highlights - i laziali vincono la Coppa Italia di Serie C : Video Viterbese Monza, risultato finale 1-0,: highlights e gol della partita, finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. I laziali alzano il trofeo!

Monza beffato all'ultimo in Coppa Italia di Serie C : Silvio Berlusconi non vince più : Il pallone non ne vuol proprio sapere di rimbalzare dalla parte di Silvio Berlusconi. Uscito di scena malvolentieri dal suo Milan, il Cavaliere non aveva saputo resistere a lungo al richiamo di Eupalla e, sotto braccio al fido Adriano Galliani, aveva deciso che il miracolo rossonero poteva essere ri

Canottaggio - Coppa del Mondo Plovdiv 2019 : Italia assente - ma sarà spettacolo in Bulgaria : Domani scatterà a Plovdiv, in Bulgaria, la prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia sarà assente, per preparare al meglio gli Europei di Lucerna, che andranno in scena a fine mese. Nonostante l’assenza degli azzurri non mancherà di certo lo spettacolo nelle specialità olimpiche nelle acque bulgare. Nel due senza femminile ci saranno le selezioni interne di USA e Romania, certamente per le statunitensi saranno da ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Plovdiv 2019 : Italia assente - ma sarà spettacolo in Bulgaria : Domani scatterà a Plovdiv, in Bulgaria, la prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia sarà assente, per preparare al meglio gli Europei di Lucerna, che andranno in scena a fine mese. Nonostante l’assenza degli azzurri non mancherà di certo lo spettacolo nelle specialità olimpiche nelle acque bulgare. Nel due senza femminile ci saranno le selezioni interne di USA e Romania, certamente per le statunitensi saranno da ...

Tappa italiana di Coppa del mondo In gara anche Amadeo e Todisco : La Bee and Bike di Bregnano si presenta ai nastri di partenza dell'unica Tappa italiana di Coppa del mondo di handbike schierando i suoi atleti di punta. L'evento - ieri si è svolta la cerimonia di ...

Viterbese al cardiopalma. All'ultimo minuto una rete di Atanasov regala la Coppa Italia ai gialloblù! : CRONACA DEL SECONDO TEMPO Al 2° incursione del Monza con D'Errico che viene fermato dalla difesa gialloblù. Al 3° dopo un 'batti e ribatti' in area del Monza un tiro di Tsonev debole viene parato dal ...

Serie C - la Viterbese supera 1-0 il Monza e si aggiudica la Coppa Italia : VITERBO - La Viterbese supera 1-0 il Monza e vince l'edizione 2019 della Coppa Italia di Serie C . E' il gol di Atanasov in pieno recupero a far esplodere il "Rocchi" e ribaltare il risultato, 2-1 ...

Finale Coppa Italia Serie C - Ghirelli : “basta pensare al passato - adesso l’inizio della svolta” : “Basta parlare del passato. Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle con grande sofferenza in tutti questi mesi, ora vorrei che si potesse cominciare a parlare di nuove cose. Ci sono i play off da domenica, l’inizio della svolta”: sono le dichiarazioni del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, al termine della Finale di Coppa Italia di Serie C tra Viterbese e Monza. “Le parole sono importanti. Io vorrei che si ...

Coppa Italia di Serie C - la Viterbese festeggia grazie ad Atanasov : beffato nel recupero il Monza di Berlusconi : La formazione laziale alza al cielo il trofeo, superando il Monza 1-0 e ribaltando la sconfitta per 2-1 subita all’andata La Viterbese Castrense ha vinto la Coppa Italia di Serie C. La squadra laziale ha sconfitto in casa per 1-0 il Monza con un gol al 92′ di Zhivko Atanasov, che ha ribaltato la sconfitta per 2-1 subita in trasferta. (Spr/AdnKronos)L'articolo Coppa Italia di Serie C, la Viterbese festeggia grazie ad Atanasov: ...

Coppa Italia Serie C - delirio Viterbese all’ultimo respiro contro il Monza : vittoria finale e playoff : Coppa Italia Serie C – Si è concluso il match valido per la Coppa Italia di Serie C, sono scese in campo Viterbese e Monza. La squadra del presidente Berlusconi beffata nel finale e che manca la qualificazione alla fase Nazionale, dovrà così affrontare anche i primi due turni della fase dei playoff. L’accesso ai playoff della Viterbese sembrava certo già nella regular season, poi i tanti impegni ravvicinati hanno sicuramente ...