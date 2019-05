A Bologna via alla quarta edizione Trofeo di Rugby Illumia

Giro : da Nibali a Dumoulin - quanti big al via da Bologna : Il 102/o Giro d'Italia di ciclismo, fin dai primi metri, sarà sfida totale fra Vincenzo Nibali - a caccia di uno storico tris in carriera - e il... resto del mondo: dall'olandese Tom Dumoulin, vincitore nel 2017, a Simon Yates, 13 giorni in rosa l'anno scorso prima del crollo sul Colle delle Finestre. Occhio al colombiano Miguel Angel Lopez, e alla 'sua' ...

Giro d'Italia 2019 - partenza da Bologna. Traffico - divieti e bus deviati : Bologna, 6 maggio 2019 - La settimana di modifiche alla viabilità in attesa del Giro d'Italia , che sabato 11 maggio parte da Bologna , piazza Maggiore, , scatta oggi. Da stanotte , e proseguono fino ...

Dai cortei di Bologna alla crisi in Yemen - il viaggio di Tugnoli verso il Pulitzer : Poi mi ha colpito la scienza e mi sono iscritto a Fisica all'università a Bologna. Mi mancava un esame quando ho cominciato a fare foto: non ho più smesso e non mi sono laureato». Come è stato l'...

Calciomercato Milan - il sostituto di Suso può arrivare via Bologna : Calciomercato Milan – Il Milan si prepara per la fondamentale gara valida per il campionato di Serie A contro il Bologna e proprio da Bologna potrebbe arrivare il sostituto di Suso. Stagione fino al momento negativa per lo spagnolo che non è mai riuscito ad essere decisivo per questo motivo al termine della stagione dovrebbe materializzarsi l’addio. Ed il Milan avrebbe individuato il sostituto: Orsolini, come riporta la rosea. ...

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negato per via del decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati

Giro d'Italia - meno di un mese al via da Bologna : Gavia e Mortirolo per la tappa più dura : Una volta archiviate le classiche del Nord, proseguiranno gli appuntamenti di ciclismo in avvicinamento al Giro d’Italia. La 102ª edizione della corsa rosa si svolgerà dall’11 maggio al 2 giugno prossimi. In programma 21 tappe, per un totale di 3.518,5 Km da percorrere. La partenza sarà fissata da Bologna, con una cronometro individuale di 8,2 Km che giungerà in cima al santuario di San Luca. A caratterizzare questa 1ª tappa saranno i 2 Km ...

Bologna - 'Piano Periferie' - al via i bandi per aprire i cantieri : ... dedicato al patrimonio cinematografico e alla memoria cittadina, che non ha precedenti nel mondo, grazie alla trasformazione degli spazi nella nuova sede, da un lato, dell'Archivio film della ...

Bologna - schianto nella notte : muore ragazzo di 26 anni lungo la via Emilia : Il dramma L'incidente è avvenuto a Castel San Pietro Terme alle 4 del mattino. Il ventiseienne era a bordo di una Ford Ka e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare.

Bologna - allarme serpente. Catturata una super biscia in via Santo Stefano / FOTO e VIDEO : Bologna, 16 aprile 2019 - I passanti di via Santo Stefano hanno avuto un pomeriggio frizzante a causa di una 'allerta serpente' che ha animato passanti, negozianti e residenti. E' successo intorno ...

Bologna - via le croci dal cimitero : 'Offendono le altre religioni' : Quella intrapresa dal comune di Pieve Di Cento, in provincia di Bologna, è un'iniziativa che sta facendo veramente discutere, e ha aperto un ampio dibattito anche in televisione, precisamente nella trasmissione Mediaset "Dritto e Rovescio", condotta da Paolo Del Debbio. In questo paesino emiliano di circa 7 mila abitanti il comune, nell'ambito di alcuni di ristrutturazione, avrebbe pensato di coprire i simboli cristiani di una cappella per ...

Bologna - via le croci dal cimitero per rispettare musulmani e atei : A "Dritto e Rovescio" le critiche degli abitanti di Pieve di Cento per la nuova iniziativa del comune

Salvini : «Via i balordi dalle città» Ordinanze a Firenze e Bologna : Partono da Bologna e Firenze le Ordinanze «anti-balordi». Lo ha annunciato il Viminale, spiegando che la prefettura del capoluogo toscano ha mostrato il «cartellino rosso» a chi è stato denunciato in ...

Donati Bologna - chiude la storica boutique di via d'Azeglio : Bologna, 9 aprile 2019 - Donati, la storica boutique di via d'Azeglio, il negozio che per eccellenza si è identificato con lo stile ed il buon gusto, dopo 80 anni di fulgida attività, chiude . Venne ...