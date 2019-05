9 maggio | prima della mezzanotte arriva l' album-soap di Liberato

Il 10 maggio Nek pubblica l’album “Il mio gioco preferito – parte prima” : Milano. «Un esperimento che non avevo mai fatto questo progetto in due parti, due uscite in momenti diversi, per raccontare

Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di mercoledì 8 maggio. Buona la prima di Nadal - avanza Fognini. Zverev segna il ritiro di Ferrer : Si è delineato il quadro degli ottavi di finale nel Masters 1000 di Madrid. Esordio vincente per Rafael Nadal, che ha superato nel suo match di secondo turno (ha usufruito di un bye al primo) il giovane canadese Felix Auger-Aliassime con un doppio 6-3. Il prossimo avversario del maiorchino sarà l’americano Frances Tiafoe, che ha superato in tre set dopo una bella battaglia il tedesco Philipp Kohlschreiber. prima volta agli ottavi di finale ...

Lirica : alla Scala decimo appuntamento di 'Prima delle prime' il 9 maggio : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Lo spettacolo Idomeneo di Wolfgang Amadeus Mozart, decimo appuntamento del ciclo 'Prima delle prime', si svolgerà giovedì 9 maggio ore 18 al Teatro della Scala di Milano. Si terrà inoltre un incontro dal titolo “Opera seria con tempesta” a cura di Paolo Gallarati, ordina

Scuola - sciopero il 17 maggio contro un accordo "inutile". Anief in prima fila : ... a tre cifre, cioè di almeno 100 euro,, un provvedimento che andrebbe in "rotta di collisione" con il Documento di economia e finanza , in cui si indica chiaramente una riduzione, uniforme e durevole ...

Il nuovo flagship Redmi potrebbe essere lanciato il 13 maggio in Cina e ZTE Axon 10 Pro 5G entro la prima metà del 2019 in Europa : Sembra che lo smartphone di punta di Redmi con SoC Qualcomm Snapdragon 855 sia finalmente pronto per il debutto. Secondo il resoconto pubblicato su Weibo da Tang Mu, General Manager di Xiaomi Smart Hardware Division, la società potrebbe lanciare il flagship Redmi con un evento di lancio il 13 maggio in Cina. Nuovi dettagli confermati da ZTE indicano che Axon 10 Pro 5G sarà disponibile in Europa nella prima metà del 2019, probabilmente in ...

Meteo maggio - altro che Primavera! Nuova irruzione artica nel cuore dell’Europa : freddo anomalo e maltempo fino al Mediterraneo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Alcune zone d’Europa dovranno continuare a sopportare condizioni tutt’altro che primaverili nella settimana dopo la grande irruzione artica del 4-5 Maggio. Per alcune aree del continente sono previste, infatti, condizioni tipicamente invernali. Nel weekend dell’11-12 Maggio, una forte dorsale si sviluppa sull’Europa occidentale-sudoccidentale e determina un modello freddo per l’Europa centrale e parzialmente anche per il ...

Skoda Superb 2019 - svelata un’anteprima della nuova generazione : in arrivo a maggio : Skoda svela il primo bozzetto della rinnovata ammiraglia Superb. La gamma del modello sarà svelata a fine maggio in occasione del Campionato del Mondo di Hockey IIHF su ghiaccio che si svolgerà a Bratislava La rinnovata ammiraglia Skoda Superb sfoggerà un frontale rivisto in cui spicca la nuova forma di gruppi ottici e fendinebbia insieme alla rinnovata calandra. Il posteriore metterà in evidenza il lettering Skoda al posto del ...

Ascolti TV | Social Auditel 6 maggio 2019 : Barbara D’Urso festeggia il compleanno con il primato nel Trend Topic - il GF 16 supera i 300.000 Tweet : Social Auditel 6 maggio 2019: GF 16 in testa con più di 300.000 Tweet. Il GF 16 si conferma il programma più seguito sui Social nel lunedì sera televisivo. Barbara D’Urso festeggia il suo compleanno primeggiando nel Trend Topic italiano anche in orario notturno. Il GF 16 ha registrato +46.600 Tweet con ...

Sconnessi per un giorno - l'11 maggio la Prima Edizione del Disconnect Day : Sconnessi per un giorno. Vi spaventa il solo pensiero? Eppure c'è stato un tempo, in fondo neanche così lontano, in cui abbiamo fatto a meno di internet. Se, invece, siete tra quanti hanno nostalgia ...

GTCup 2019 - Sabato 11 maggio la prima tappa a Vallelunga : Finalmente ci siamo: Sabato 11 maggio avrà ufficialmente inizio la stagione 2019 della GTCup, con la prima tappa in programma presso lAutodromo di Vallelunga. Si tratta della settima edizione dellevento ideato da Top Gear, da questanno supportato da un partner deccezione con una grande esperienza nelle competizioni e nei prodotti alto di gamma: Pirelli, infatti, sarà in pista assieme a noi per fornire il suo know how in materia a tutti i ...

L'oroscopo di domani 7 maggio - prima sestina : in amore favoriti torini - Gemelli e Cancro : L'oroscopo di domani 7 maggio 2019 è ben disposto a regalare emozioni oppure a saziare curiosità in merito all'amore e al lavoro. In evidenza la seconda giornata della settimana in corso, come da copione messa sotto accurato controllo da parte dell'Astrologia quotidiana. Sotto approfondita analisi le effemeridi quotidiane interessanti i primi sei simboli zodiacali, ovviamente valutati nei comparti concernenti il lavoro e l'amore. Ansiosi di ...

Max in crisi in New Amsterdam tra chemio e lavoro in ospedale : morirà prima della nascita del bambino? Anticipazioni 12 maggio : Max Goodwin è finalmente tornato. A partire da oggi, 5 maggio, il bel direttore del famoso ospedale pubblico, torna in pista per occuparsi dei suoi dottori ma anche dei suoi pazienti ma prima di tutto dovrà tenere alta l'attenzione sulla sua salute. Dopo aver raccontato alla moglie della sua malattia condividendo finalmente le sue paure con lei, negli episodi di questa sera verrà trasportato in ambulanza al “New Amsterdam” dopo un malore e ...

Le notizie in prima pagina sui giornali di domenica 5 maggio 2019 - : Economia e finanza Energia, l'allarme per la fine degli incentivi. Sono cartiere e acciaierie. Fonderie e ceramiche. Ma anche industrie chimiche e cementifici. Per loro la questione dell'energia sta ...

Corriere dello Sport - 5 maggio 2019 : prima pagina oggi : La prima pagina del quotidiano Sportivo di Roma . p> Corriere dello Sport prima pagina / I titoli presenti sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: TUTTI IN GIOCO L'Inter frena ancora: adesso sei club in corso per due posti Champions SPECIAL ROMA GASP: RANIERI CONTRO DI NOI ANCELOTTI FA IL NUOVO CAST IL PALERMO NON CI STA Calciomercato.it ...