52 enne pesa 190 chili ma molti uomini cadono ai suoi piedi è venerata da dottori

Trapani - travolto sui binari da un treno in transito : morto 30enne - circolazione sospesa : Un ragazzo di 30 anni è morto travolto da un treno sulla linea ferroviaria che collega Trapani a Palermo all'altezza di Mazara del Vallo: secondo gli inquirenti si sarebbe suicidato ma è giallo sulle cause. Forti disagi anche alla circolazione, che è tornata alla normalità dopo 4 ore di stop per consentire alle forze dell'ordine i rilievi del caso.

Pesaro - perde il controllo della 500 e finisce contro un albero : muore portiere 19enne : Augusto Schioccola, un giovane residente a Pian di Rose di Sant'Ippolito (Pesaro Urbino), è morto in un incidente stradale mentre era al volante della sua auto Fiat 500 lungo la Strada provinciale Mondaviese. Il ragazzo ha perso il controllo del veicolo e l'auto è finita fuori strada, schiantandosi contro una quercia.Continua a leggere

Usa - professoressa ha rapporti intimi con uno studente 17enne : sospesa dall'incarico : Avrebbe avuto dei rapporti intimi con un suo alunno 17enne, Edna Mabel Longoria, una professoressa statunitense, originaria di McAllen, in Texas. La donna insegnava presso una scuola della cittadina di Mission, la Veterans Memorial High School. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, la prof insegnava scienze della salute. Giovedì 28 marzo la donna è stata arrestata: dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale aggravata. ...

Taranto - panini imbottiti con l'eroina nella busta della spesa : arrestato 36enne : Aveva escogitato un sistema a dir poco ingegnoso per nascondere la sostanza stupefacente che portava con sé, ma è stato scoperto dai Carabinieri di Taranto durante un controllo. Massimiliano Calaiero, un 36enne del posto già noto all'Autorità Giudiziaria e sottoposto in regime di sorveglianza speciale, durante un controllo dei militari, finalizzato proprio a contrastare lo spaccio di droga, è stato trovato in possesso di una busta della spesa, ...

Pesaro-Urbino - 74enne trovato morto in casa : è stato legato ed imbavagliato : Si chiama Sesto Grilli l'uomo di 74 anni che è stato trovato privo di vita domenica scorsa, 17 marzo, presso la sua abitazione alle porte di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro-Urbino . Si ...

Savona - partita sospesa per insulti razzisti al portiere quattordicenne : insulti razzisti nei confronti di un calciatore nella categoria Giovanissimi provinciali. L'episodio si è verificato sabato pomeriggio (16 marzo) a Cairo Montenotte in provincia di Savona. Ha appena quattordici anni il portiere di origini sudamericane della Priamar di Savona preso di mira da un gruppo di ragazzini durante la partita contro la Cairese. L'arbitro donna, a cui è stata affidata la direzione della partita, per ben due volte ha ...

