50 anni fa il ' sogno' di Woodstock | ecco le foto che nessuno ha mai visto

Tennis - Jannik Sinner dopo la vittoria su Musetti : “Che bello giocare al Pietrangeli - un sogno tornare per gli Internazionali” : Jannik Sinner ha sconfitto Lorenzo Musetti al termine di una partita accesissima giocata sulla terra battuta del Foro Italico e si è così qualificato alla finale delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia. L’altoatesino si è imposto in tre set e domani incrocerà Andrea Basso per un posto nel tabellone principale del Masters 1000 che si giocherà nella capitale, il 17enne ha raccontato l’incontro tramite le ...

L'Ajax e quel sogno lungo 23 anni : In Olanda la febbre Ajax ha raggiunto il livello di guardia. Lunedì il club di B del Telstar ha licenziato un suo giocatore, Jordie van der Laan, per essersi dato malato, e avere quindi saltato l'...

Operata al cervello - ha bisogno di cure! A 5 anni è stata rapita da 3 uomini - si cerca Maleah : Apprensione negli Usa per la scomparsa di Maleah Davis, 5 anni di Sugar Land, in Texas, per la quale è stato anche lanciato un Amber Alert. La piccola si trovava con il patrigno e il figlio di quest'ultimo, 2 anni, in macchina per andare a prendere la madre all'aeroporto quando sono stati fermati da 3 uomini ispanici che prima hanno picchiato l'uomo fino a renderlo incosciente e poi hanno preso la bambina: "È stata Operata al cervello lo scorso ...

Gianmarco Saurino : 'Volevo fare il giornalista - ora sogno il cinema. Sono fidanzato da due anni' : Se il fratello è un regista, Gianmarco è diventato un attore di successo, partendo dai primi spettacoli teatrali a Foggia e decidendo poi di partire per Roma, dove si è diplomato presso il Centro ...

Le esplode l’intestino anni dopo il parto cesareo - mamma rischia la vita : “Ho bisogno di 5 trapianti” : Michelle Oddy, una mamma inglese di 43 anni, dovrà sottoporsi al trapianto di cinque organi, dopo che una mattina il suo intestino le è letteralmente esploso dall’interno. L’incubo di Michelle è iniziato una mattina del 2014, come riporta il tabloid britannico The Sun che dà la notizia: quando si è risvegliata ricoperta delle proprie feci e del proprio sangue: una fistola le aveva lacerato la cicatrice del cesareo che aveva subito 10 anni prima ...

Lara - bloccata a Lanzarote da tre anni : la fine di un sogno - l’inizio di un incubo : Lara ha 30 anni ed è italiana e alla fine del 2015 si trasferisce alle Canarie, nell’isola Lanzarote, con il sogno di una vita diversa. E quella vita diversa arriva, ma non sicuramente come immaginava lei. Una sera del 2016 esce da un locale col fidanzato e tornando a casa in auto provocano un incidente stradale in cui muoiono due pedoni. Lara si assume la responsabilità. Senza sapere che questo gesto le cambierà il futuro. Almeno quello più ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Ho bisogno di tempo - devo recuperare due anni senza gare” : Di sicuro non è stato un inizio da incorniciare per Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano dell’Alfa Romeo Racing, nei primi tre round del Mondiale 2019 di F1, non ha raccolto punti, concludendo in 15esima posizione in Australia e in Cina, e in undicesima in Bahrein. Al contrario di quanto fatto dal suo compagno di squadra Kimi Raikkonen, settimo nella classifica iridata dei piloti con 12 punti all’attivo, il nostro portacolori ha ...

Ciclismo - l’asta benefica di Gianni Moscon : vuole costruire una fattoria in Kenya - il sogno del suo amico morto sul lavoro : Gianni Moscon ha indetto un’asta benefica su ebay aperta fino alle 23.59 di sabato 20 aprile. La ragione dell’iniziativa del ciclista è lodevole: attraverso l’associazione benefica Melamango vorrebbe costruire una fattoria in Kenya in modo da esaudire il sogno di Davide Chini, suo compagno di classe morto a 23 anni per un tragico incidente sul lavoro. L’uomo del Team Sky, reduce da una primavera problematica e ormai ...

MADRE UCCIDE FIGLIO DI 2 anni/ Quel "bisogno" nascosto che non ha riconosciuto : A Frosinone una MADRE, Donatella Di Bona, 29 ANNI, ha strangolato il FIGLIO di 2 ANNI in strada per farlo tacere perché piangeva

Dwyane Wade ironizza sul suo ritiro : “dopo 16 anni di NBA avrò bisogno di uno psicologo che mi aiuti” : Dwyane Wade si ritirerà dal basket NBA dopo 16 anni di straordinaria carriera: la stella degli Heat ironizza sulla possibilità che venga seguito da uno psicologo per metabolizzare l’addio Doveva già farlo lo scorso anno, poi allontanata anche l’ipotesi Cina, Dwyane Wade ha deciso di rimandare il ritiro di una stagione. Questa volta però, non ci saranno ripensamenti: a fine anno sarà addio, non solo ai Miami Heat ma anche al basket ...

Serena Rutelli : "I miei genitori? Due secchioni - io sono l'opposto. Sogno il Gf da quando avevo 10 anni" : "I miei genitori sono due secchioni mentre io sono l'opposto, Sogno di entrare nel Grande Fratello da 10 anni e ora mamma e papà si sono rassegnati". Si racconta così Serena Rutelli nel video di presentazione per la partecipazione al reality di Canale 5. Figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, la sua scelta di diventare una concorrente del Gf non è stata ben accolta in famiglia, ma nonostante i consigli, Serena ha ...

Crozza/Berlusconi 'Mi ricandido perché avete bisogno di me. Ma vi rendete conto di come siamo messi male dopo 25 anni di berlusconismo?' : Sul palco di Fratelli Di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - un esilarante Crozza/ Salvini completamente trasformato dall'amore per Francesca Verdini: «I nostri porti sono un'...

Rubini : 3000 carati per 60 gioielli da sogno. 10 anni per raccogliere le pietre : Ed è un vero tesoro quello che si dispiega allo sguardo di selezionati clienti e collezionisti invitati da ogni parte del mondo nella serra sul giardino scultura verde del Nai Lert Park: 3000 carati ...

Cossogno. Auto travolge famiglia a Verbania : morto Gianni Agosti - 3 feriti : Un’intera famiglia è stata travolta da un’Auto Ford Fusion impazzita alle 23 di sabato nel centro di Intra, frazione di