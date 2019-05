wired

(Di venerdì 10 maggio 2019) (Foto: Sono Motors) Ben 10.000 iper la specialissima autoSono Motors Sion caratterizzata dalla presenza di un motore elettrico ma soprattutto dellasolare che gli consentirebbe un’autonomia extra pulita al cento per cento pari a 34 km. Anche l’Italia è presente tra i possibili acquirenti interessati a mettere subito mano sull’interessante prodotto della startup svedese che parte da 16.000 euro con un prezzo di prenotazione pari a 500 euro. Sono Motors Sion sarà prodotta in Svezia della società NEVS (National Electric Vehicle Sweden) che altro non è che l’azienda che è nata dalle ceneri della ben nota Saab. Secondo quanto trapelato dalle informazioni ufficiali la produzione di questa autosolare dovrebbe iniziare nella seconda metà dell’anno prossimo dunque 2020 con la produzione di circa 260 mila veicoli ...

MilanoCitExpo : 10mila preordini per l’auto elettrica che si ricarica col sole #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -