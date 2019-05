Yamaha R125 2019 | la piccola si veste da grande grazie al DNA MotoGP GALLERY

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019) UnaYZF-in edizione esclusiva che riflette perfettamente l’eredità racing attraverso la livrea Monster Energy, ispirata allae molto vicina al look delle YZR-M1 La nuovaYZF-arriva nel gennaioed è già la supersportiva 125 più innovativa mai creata da. YZF-è fatta della stessa sostanza di R-World, ha il DNA racing e nasce da tutta l’esperienza guadagnata dai team racing, praticamente in tutte le categorie. A partire da maggio il legame con questo DNA è ancora più stretto e profondo dando vita a una moto animata dal puro spirito racing del leggendario team ufficiale: YZF-Monster EnergyEdition. Una YZF-in edizione esclusiva che riflette perfettamente l’eredità racing attraverso la livrea Monster Energy, ispirata allae molto vicina al look delle ...

