Yakuza Kiwami 2 arriva in versione digitale anche su PC

Yakuza Kiwami 2 è disponibile per PC! : SEGA è lieta di annunciare che l’apprezzatissimo Yakuza Kiwami 2 è disponibile in versione digitale per il dowload su Steam al prezzo di 29,99€, in una versione completamente ottimizzata per offrire il supporto alle risoluzioni 4K, frame rate senza limitazioni, controlli personalizzabili e tante diverse opzioni grafiche. Yakuza Kiwami 2 è stato rifatto completamente da zero grazie al ...

Yakuza Kiwami 2 : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo Yakuza Kiwami, Yakuza 0, e Yakuza 6, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Yakuza Kiwami 2. Yakuza Kiwami 2 Recensione Dopo gli eventi che hanno visto protagonista Kaazuma Kiryu nel precedente capitolo per le strade di Kamurocho, la storia prosegue con Kiwami 2, nell’attesa di mettere le mani sui successivi Yakuza usciti su PS3 ma in fase di sviluppo anche su PS4. Come abbiamo avuto modo di vedere nel prequel, ...

Yakuza Kiwami 2 sta per arrivare su PC ed è già disponibile il pre-order! : Questa mattina avevamo dato la notizia secondo cui, grazie ad alcuni indizi, Yakuza Kiwami 2 sarebbe arrivato su PC.Ebbene, con un comunicato stampa, SEGA Europe ha annunciato l'arrivo del titolo su PC a partire dal 9 maggio su Steam ad un prezzo di 29,99 euro. Per l'occasione è disponibile anche il pre-order. Prenotandone una copia inoltre, riceverete un DLC gratuito.Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa completo.Leggi altro...

Yakuza Kiwami 2 è in arrivo su PC : SEGA Europe entusiasta di annunciare che la sua famosa saga continua con Yakuza Kiwami 2, in arrivo su Steam il 9 maggio al prezzo di 29,99 €. Preparati alla guerra senza quartiere tra i clan rivali Tojo e Omi pre-acquistando Yakuza Kiwami 2 oggi stesso. Il gioco arriva su PC in una versione completamente ottimizzata per offrire il supporto alle risoluzioni 4K, frame rate senza limitazioni, controlli personalizzabili e tante diverse ...

Alcuni indizi vorrebbero Yakuza Kiwami 2 in arrivo presto su PC : Le indiscrezioni del momento vogliono Yakuza Kiwami 2 in arrivo presto su PC, riporta Gamingbolt.Come possiamo vedere, SEGA ha pubblicato un indizio piuttosto eloquente sulla propria pagina Steam: possiamo infatti individuare, al posto dell'icona, l'inconfondibile immagine di Majima Goro, protagonista del celebre franchise.Stando a questi indizi Yakuza Kiwami 2 sembra dunque in dirittura d'arrivo su PC per la gioia di tutti i giocatori.Leggi ...