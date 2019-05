Xiaomi celebra la Festa della mamma con tante offerte su smartphone e accessori

Xiaomi produce delle cover personalizzate Lei Jun per celebrare 1 - 5 milioni di Mi 9 venduti : Xiaomi afferma di essere riuscita a vendere oltre 1,5 milioni di unità Mi 9 e per celebrare questo traguardo, l'azienda ha realizzato tre cover personalizzate con il nome del CEO di Xiaomi Lei Jun nei vivaci colori blu, rosso e giallo. Tutte e tre le varianti della cover realizzata per Lei Jun hanno lo stesso design con il testo "LEIJUN" e "Mr. LEI " in grassetto e di colore nero lungo una striscia verticale sul lato sinistro della ...