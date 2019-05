Xiaomi | arriva la modalità Moon per scattare foto perfette alla Luna

Arriva Xiaomi Mi 9 SE su Banggood insieme ad altri Codici Sconto imperdibili! : Banggood è uno store cinese tra i più affidabili online, paragonabile ad esempio a GearBest e simili. Con delle offerte esclusive però, spesso questo e-commerce è da tenere costantemente sott’occhio perché in gradi di regalare leggi di più...

Xiaomi Mi 9 SE è arrivato in Italia : in vendita nei Mi Store con 6-128 GB di memoria : Nonostante non ci sia stato alcun annuncio da parte dell'azienda cinese, Xiaomi Mi 9 SE è arrivato ufficialmente in Italia ed è in vendita tramite i negozi fisici di Xiaomi sparsi in giro per il territorio.

Xiaomi Redmi 7 arriva finalmente in Italia a partire da 139 euro : Sbarca ufficialmente nel nostro Paese il nuovo smartphone low cost dell'azienda cinese dal raffinato design e con uno...

Xiaomi Mi Box riceve un aggiornamento atteso a lungo - mentre per Mi Box S arriva un programma beta : Xiaomi Mi Box, commercializzato in Cina come Xiaomi Mi Box 3, riceve un aggiornamento che corregge un problema di lunga data.

In arrivo una status bar dinamica per MIUI e lo smartphone pieghevole di Xiaomi potrebbe arrivare in India a breve : Mentre Xiaomi porta Mi Pay in India, dove potrebbe lanciare a breve lo smartphone pieghevole, MIUI è pronta a lanciare la status bar dinamica

Le cuffie true wireless Xiaomi Mi AirDots arrivano anche in versione globale su GearVita : Sul noto store GearVita è disponibile la versione globale degli auricolari true wireless Xiaomi Mi AirDots, con un codice sconto molto invitante.