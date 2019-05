Wwf | con lo stile di vita europeo risorse finirebbero domani

Torna la Giornata antisuperstizione : doppio appuntamento con Wwf - Cicap - museo universitario e liceo Masci : Questa volta il clou sarà un confronto tra scienza e "magia" protagonisti lo psicologo e docente universitario Aristide Saggino, Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell'Università "G. d'...

Wwf : auspichiamo Tor Di Valle rimanga inedificata - rivolgiamo 5 domande a consiglieri Assemblea : Roma – Fin dalle prime battute- piu’ di cinque anni fa- il Wwf ha manifestato la sua netta contrarieta’ alla operazione Tor di Valle, che aveva ben poco di sportivo ma molto di speculativo, e che avrebbe fatto pagare alla citta’ di Roma pesanti costi in termini ambientali, paesaggistici e di qualita’ di vita. “Gli eventi che hanno segnato il percorso di questa discutibilissima trasformazione urbanistica sono ...

Presentato il dossier Wwf sul rapporto Italia-Europa : come ritrovare l’ambiente con 10 scelte strategiche : L’Italia “può e deve sfruttare meglio il vantaggio di stare nell’Unione Europea condividendo con maggiore convinzione le norme e gli standard ambientali comunitari che possono aiutare il Paese ad essere più competitivo su scala globale“: è quanto emerge dal dossier Italia chiama Europa – l’ambiente ritrovato, Presentato oggi dal WWF Italia che pone all’attenzione delle maggiori forze politiche in vista delle elezioni europee ...

Ambiente - Wwf : “Storica dichiarazione dei paesi nordici per un trattato globale contro l’inquinamento da plastica” : I governi nordici sono diventati i primi al mondo a chiedere formalmente un trattato globale per affrontare la crisi generata dall’inquinamento da plastica nei nostri oceani. La storica dichiarazione è stata presentata oggi durante una riunione dei ministri dell’Ambiente di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia presso il Consiglio nordico di Reykjavik. Un importante passo avanti nella lotta alla contaminazione dei mari dalla ...

Animali : a Roma il convegno Wwf “Insieme per il futuro dell’orso marsicano in Appennino” : Visto lo stato di conservazione ancora critico in cui versa l’Orso bruno marsicano, specie prioritaria oltre che simbolo della natura d’Italia, con poco più di 50 esemplari concentrati attorno al Parco Nazionale d’Abruzzo e zone limitrofe, il WWF Italia intende avviare un percorso condiviso con Istituzioni, Enti pubblici, Amministrazioni, stakeholders ed esperti che a vario titolo si occupano della gestione, conservazione e comunicazione ...

Wwf replica a Messner 'Rispettati i criteri più rigorosi per i concerti di Jovanotti' : 'Quelle dell'alpinista Reinhold Messner sulla tappa del Jova Beach Party a Plan de Corones sono dichiarazioni sorprendenti': così il Wwf replica alle dichiarazioni dell'alpinista che contesta la ...

Prosegue il Tour Wwf #PlasticFree con nuove pulizie delle spiagge da Nord a Sud Italia : Arrivano le “pulizie di primavera” anche per le nostre spiagge, assalite dai rifiuti plastici riversati dalle piogge e dalle mareggiate di questi giorni di forte maltempo. Prosegue, infatti, il Tour invernale del WWF spiagge #PlasticFree con sette eventi di pulizie delle spiagge dal Nord al sud Italia, a cominciare dalla pulizia della duna di Palidoro, vicino a Roma, che si svolgerà domenica 7 aprile dalle ore 10 e per cui sono già arrivate ...

Wwf : da oggi su Netflix “Our Planet” - una serie che racconta la vita sul nostro pianeta : Una maggiore consapevolezza di tutti è fondamentale per affrontare i problemi del nostro futuro: una ricerca WWF mostra come appena la metà (49%) degli intervistati in 10 paesi del mondo sia convinta che la biodiversità, la ricchezza della vita sulla Terra da cui deriviamo e dipendiamo, sia in declino. Mentre la tanto attesa serie Our Planet, narrata da Sir David Attenborough, il grande naturalista e documentarista, ambasciatore del WWF, viene ...

Animali - “Insieme per il futuro dell’orso bruno in Appennino” : l’11 aprile il convegno Wwf : Visto lo stato di conservazione ancora critico in cui versa l’Orso bruno marsicano, specie prioritaria oltre che simbolo della natura d’Italia, con poco più di 50 esemplari concentrati attorno al Parco Nazionale d’Abruzzo e zone limitrofe, il WWF Italia intende avviare un percorso condiviso con Istituzioni, Enti pubblici, Amministrazioni, stakeholders ed esperti che a vario titolo si occupano della gestione, conservazione e comunicazione ...

Ora della Terra a Chiet iil Wwf al Museo universitario per un incontro su illuminazione e salute : Chieti - Sabato 30 marzo torna l’Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Il WWF Chieti-Pescara ha organizzato un incontro, presso l’Auditorium del Museo universitario di Chieti, con inizio alle 17:45. ...

Unicredit - con il Wwf per sostenere un futuro ecosolidale : Domani Unicredit sarà uno dei parteciparti in tutto il mondo che sposerà l'iniziativa internazionale Earth Hour, promossa dal WWF, per dare voce alla comune volontà di regalare un futuro ...

I dinosauri non si sono estinti... grazie al Wwf : eccone 24 giganti nell'oasi di Fiumicino : Attraverso la mostra dinosauri in Carne e Ossa, installata in un ambiente naturale come quello di Macchiagrande, vogliamo generare nel pubblico quel senso di curiosità e stupore verso il mondo della ...