Wikipedia sulla Luna | alla ricerca dell' enciclopedia digitale perduta

Spazio - c’è una copia di Wikipedia da qualche parte sulla Luna : Arch Foundation chiede aiuto per trovarla dopo lo schianto della sonda Beresheet : Se vi siete mai preoccupati del fatto che l’umanità potrebbe distruggersi al punto da non lasciare più alcuna traccia di sé nel mondo, ora potrete dormire sonni tranquilli. Anche se distruggessimo completamente ogni cosa sulla Terra, ci sarà ancora una libreria di 30.000 libri, 5.000 lingue e una copia completa di Wikipedia da qualche parte sulla Luna. L’unico problema è che non sappiamo bene dove. La libreria è un progetto di Arch Foundation, ...