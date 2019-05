Watchmen | il trailer della serie HBO di Damon Lindelof prevista in autunno VIDEO

dituttounpop

(Di giovedì 9 maggio 2019), HBO rilascia il primoprodotta dache debutterà in. Il prossimo progetto di, che nella sua carriera di autore e produttore si è occupato di Lost e The Leftovers su HBO, sta per arrivare. HBO infatti ha rilasciato il primodi, lache si basa sull’omonimo fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons e pubblicato da DC Comics negli anni ottanta. Watchman è ambientato in una realtà alternativa dove i supereroi sono trattati come criminali. Lasarà ambientata nello stesso universo del fumetto, ma prenderà nuove direzioni narrative con nuovi personaggi e nuove storie anche per chi conosce il fumetto. Nel casttroviamo nomi di spicco come Regina King a cui si aggiungono Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew ...

lavocedelcinema : Watchmen: ecco il primo teaser trailer della serie tv @lavocedelcinema - 66Stefy : #Watchmen la serie tv, la HBO ha rilasciato il teaser trailer ufficiale - Screenweek : #HBO ha finalmente diffuso il primo trailer di #Watchmen la serie di Damon Lindelof ispirata al capolavoro di Alan… -